і. Цього року відкриття фестивалю відбудеться 9 і триватиме по 18 листопада у Чернівецькій обласній філармонії ім. Д. Гнатюка та у залі органної і камерної музики.У рамках фестивалюмузиканти з різних міст та навіть країн. Виступатимуть відомі артисти України: Олена Урдас ( з Одеси), народний артист України Анатолій Баженов, залужена артистка України Катерина Баженова та інш. Неймовірні програми не залишать байдужого жодного глядача. Особливістю цьогорічного фестивалю є те, що на ньому презентуватимуть прем`єри творів, які вперше звучатимуть в Україні, так і світові прем'єри. Фестиваль не залишить байдужим своїх гостей, дозвучатимуть різні форми класичної музики: малі форми, окремі солісти, музиканти, ансамблі, дуети, квартети, духові, струнні, великі, камерні оркестри, хори.Як повідомляють організатори фестивалю, що квитки вже купують. Філія УКРПОШТИ у Чернівцях цього року здивувала, ними придбано 5 тис. квитків. Цінова політика за словами Остапа Савчука, художнього керівника філармонії ,- помірна. Квитки можна придбати від 30 до 120 гривень. Студентам та школярам діятимуть знижки, а от учасники АТО з сім`ями при пре`явленні посвідчення можуть безкоштовно отримати квитки.Стартуватиме фестиваль з прем'єри - "Фуга смерті", яка написана сучасною ізраїльською композиторкою Анною Сегал на одну з найвідоміших у світі поезій чернівецького поета Пауля Целана. Фестиваль розпочнеться 9 листопала, а саме в цей день у 1938 році відбулися трагічні події так званої "Кришталевої ночі". І перше виконання "Фуги смерті" присвячено цій історичній події.Закриватимуть «Буковинський листопад- 2017» - концерт академічної хорової капели "Орея" Житомирської обласної філармонії.Дев`ять незабутніх вечорів класичної музики чекає на чернівчан та гостей міста.