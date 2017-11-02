До відповідальності притягнуто 9 посадових осіб

За 10 місяців 2017 року судами м.Чернівці за участі прокурорів Чернівецької місцевої прокуратури до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, притягнуто 8 посадових осіб у виді штрафу на загальну суму понад 15 тис. грн. та 1 особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення із оголошенням їй усного зауваження.

Про це повідомляє Чернівецька місцева прокуратура.

Так, 03.10.2017 року постановою Шевченківського районного суду м.Чернівці визнано винним за ч.2 ст.172-6 КУпАП одного із начальників відділу Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації, який в порушення вимог ст.52 Закону «Про запобігання корупції» несвоєчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані. Зокрема, у серпні 2017 року він придбав автомобіль, проте зазначену інформацію подав до Єдиного державного реєстру декларацій поза строком, визначеним законом.

За подібні корупційні правопорушення до адміністративної відповідальності притягнуто також окремих спеціалістів Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, УДМС України в Чернівецькій області тощо.



