Коли виплатять законні надбавки дітям війни?

Підготувала Наталія ДЕМЧУК

- Я з дружиною діти війни, за законом України ми повинні отримувати доплату до пенсій. Ще у 2009 році ми звернулися до суду і виграли справу №2а – 2237. Постанова набрала чинності з 4 травня 2011 року і тоді нам повинні б були виплатити якісь кошти, але гроші ми так і не отримали, тому звернулися на державну гарячу лінію управління юстиції. Після дзвінка нам надійшов лист з Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області, у листі пообіцяли погасити борг терміном до 10 жовтня 2017 року, але до цього часу грошей не отримали, - крик душі Дмитра та Любові Покричуків із села Сербичани Сокирянського району.головний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби Юлія Апосталюк, пояснила, що згідно з Постановою КМУ № 440 від 03.09.2014 року раз у квартал Міністерство юстиції збирає документи та передає їх у Пенсійний фонд, там обробляють дані та відсилають їх до Головного управління Державної казначейської служби України у Чернівецькій області. Юлія Іванівна підтверджує що сім’я Покричуків вже зверталася до них, але пояснює, що вони не володіють інформацією щодо виплат та їх розмірів, тому радить звернутися до Головного управління Державної казначейської служби України у Чернівецькій області, а саме в юридичний відділ за телефоном 52-29-29 для отримання детальної інформації щодо виплати коштів.