Змінено вимоги до досудової доповіді щодо неповнолітнього

Мінюст наказом від 19.10.2017 N 3232/5 затвердив зміни до Порядку складення досудової доповіді.

Ними, зокрема, встановлено, що досудова доповідь про неповнолітнього обвинуваченого повинна містити:

соціально-психологічну характеристику (історія правопорушень, соціально-побутові умови, освіта, працевлаштування, стан здоров'я, вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, стосунки у суспільстві, в сім'ї, дозвілля та відпочинок, особисті якості та поведінка, ставлення до правопорушення);

оцінку ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення;

висновок про можливість виправлення без обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

Відповідним чином змінено й форму досудової доповіді про неповнолітнього обвинуваченого.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.



Про це повідомляє Зоя ФЕДИК провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.



