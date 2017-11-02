Змінено вимоги до досудової доповіді щодо неповнолітнього

Мінюст наказом від 19.10.2017 N 3232/5 затвердив зміни до Порядку складення досудової доповіді.
Ними, зокрема, встановлено, що досудова доповідь про неповнолітнього обвинуваченого повинна містити:
соціально-психологічну характеристику (історія правопорушень, соціально-побутові умови, освіта, працевлаштування, стан здоров'я, вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, стосунки у суспільстві, в сім'ї, дозвілля та відпочинок, особисті якості та поведінка, ставлення до правопорушення);
оцінку ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення;
висновок про можливість виправлення без обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.
Відповідним чином змінено й форму досудової доповіді про неповнолітнього обвинуваченого.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Про це повідомляє Зоя ФЕДИК провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.