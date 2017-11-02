Переглянуто правила укладання і виконання рамкових угод в межах публічних закупівель

Мінекономрозвитку наказом від 15.09.2017 N 1372 затвердило новий Порядок укладання і виконання рамкових угод.

Порядком встановлено, що закупівля за рамковими угодами може здійснюватися:

замовником - в такому разі укладається угода між замовником та учасниками-переможцями;

централізованою закупівельною організацією (далі - ЦЗО) в інтересах замовників - в такому разі укладається угода між ЦЗО, усіма замовниками, в інтересах яких проводиться закупівля за рамковою угодою, а також усіма учасниками-переможцями.

При цьому закупівля за рамковою угодою здійснюється в порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів з особливостями, передбаченими Порядком. Зокрема, тендерна документація додатково повинна містити орієнтовні строки та/або графіки поставки товарів, надання послуг, а також проект рамкової угоди, зміст якої відповідає вимогам, визначеним у Порядку.

Рамкова угода укладається відповідно до вимог тендерної документації та пропозицій учасників, яких визначено переможцями торгів, не пізніше ніж через 45 днів з дня прийняття рішення про намір укласти рамкову угоду, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти рамкову угоду. У разі підписання рамкової угоди замовником (ЦЗО та щонайменше одним із замовників) та щонайменше трьома учасниками-переможцями рамкова угода є чинною для них.

ДП "ПРОЗОРРО" має у двомісячний строк забезпечити перегляд і адаптацію електронної системи закупівель для здійснення закупівель за рамковими угодами згідно з новими нормами. Не стосується це лише норм щодо особливостей проведення закупівель за рамковою угодою із застосуванням конкурентного відбору, які застосовуються лише з 1 січня 2019 року.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.



Про це повідомляє Галина Пшеничко головний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.



