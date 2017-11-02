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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Ігор БУРКУТ, політолог:

"НІЖ У СПИНУ" "НІЖ У СПИНУ"Угорщина оголосила, що припиняє підтримку України в її євроатлантичних прагненнях, і блокуватиме вступ нашої держави до НАТО і ЄС. А рішення про прийняття нової держави до цих організацій приймається лише на основі згоди всіх їхніх членів. Різку зміну своєї політики щодо України угорська влада пояснила прийняттям нового українського Закону про освіту, стаття сьома якого фактично скасовує середню освіту мовами національних меншин. Офіційний Будапешт назвав її "ножем в спину" країнам, що підтримували Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуації На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуаціїПершими почали румуни разом з партією «Опозиційний блок». Лідери громадських організацій румунів разом з опоблоківцями 17 жовтня організували пікет проти закону України «Про освіту».
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Переглянуто правила укладання і виконання рамкових угод в межах публічних закупівель

2-11-2017, 13:29 / Коментарів: 0
Мінекономрозвитку наказом від 15.09.2017 N 1372 затвердило новий Порядок укладання і виконання рамкових угод.
Порядком встановлено, що закупівля за рамковими угодами може здійснюватися:
замовником - в такому разі укладається угода між замовником та учасниками-переможцями;
централізованою закупівельною організацією (далі - ЦЗО) в інтересах замовників - в такому разі укладається угода між ЦЗО, усіма замовниками, в інтересах яких проводиться закупівля за рамковою угодою, а також усіма учасниками-переможцями.
При цьому закупівля за рамковою угодою здійснюється в порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів з особливостями, передбаченими Порядком. Зокрема, тендерна документація додатково повинна містити орієнтовні строки та/або графіки поставки товарів, надання послуг, а також проект рамкової угоди, зміст якої відповідає вимогам, визначеним у Порядку.
Рамкова угода укладається відповідно до вимог тендерної документації та пропозицій учасників, яких визначено переможцями торгів, не пізніше ніж через 45 днів з дня прийняття рішення про намір укласти рамкову угоду, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти рамкову угоду. У разі підписання рамкової угоди замовником (ЦЗО та щонайменше одним із замовників) та щонайменше трьома учасниками-переможцями рамкова угода є чинною для них.
ДП "ПРОЗОРРО" має у двомісячний строк забезпечити перегляд і адаптацію електронної системи закупівель для здійснення закупівель за рамковими угодами згідно з новими нормами. Не стосується це лише норм щодо особливостей проведення закупівель за рамковою угодою із застосуванням конкурентного відбору, які застосовуються лише з 1 січня 2019 року.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Про це повідомляє Галина Пшеничко головний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

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