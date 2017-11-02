Увага! Відключення електроенергії у Чернівцях

Увага! Відключення електроенергії 2 листопада, 2017 10:32 У зв’язку з ремонтними та оновлювальними роботами на деяких вулицях Чернівців відключатимуть електроенергію. Публікуємо графіки. Відключення: 27.10.17 з 09-00 до 15-00 ТП-89 (вул.Унiверситетська) Технічне обслуговування вул.М. Вовчка 1-7,2-10, вул.Грибоєдова 1-7, 2, 4 вул.М. Заньковецької 17/13 вул.Короленко 1-19, 4-10 вул.Коцюбинського 7 вул.Кримська 1-21, 2-14 вул.Некрасова 1-39, вул.Унiверситетська 19,21,27- 37 вул.Унiверситетська 30 (Ж/Б) вул.Унiверситетська 37(магазин) вул.Унiверситетська 39 (ліцей,корпус №3) вул.Унiверситетська 52-54 вул.Унiверситетська 58,60, вул.Ушакова вся вул.28 Червня 62-72, 69-93 вул.Щепкiна 1-9, 2-12, Відключення: 27.10.17 з 09-00 до 15-00 ТП-90 (вул.Унiверситетська) Технічне обслуговування вул.Главки Й. 1-25, 4-24 вул.Главки Й. 1 (музей) вул.Кецховелi 1, 2, 8 вул.Радiщева 10 (друкарня)

