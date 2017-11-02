На соціальні гарантії платники Буковини спрямували понад 1,7 млрд гривень ЄСВ

За деc'ять місяців 2017 року роботодавці перерахували до соцфондів 1731 млн гривень єдиного соціального внеску. Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області Іван Матіос, це майже на 303,4 млн грн. більше, ніж прогнозувалося, та на 601,1 млн грн. перевищує показник минулого року.



Серед основних чинників зростання надходжень керівник фіскальної служби назвав підвищення рівня мінімальних заробітних плат, а також заходи з легалізації трудових доходів громадян.



За статистикою, основним джерелом в загальній сумі надходжень єдиного внеску займає єдиний внесок нарахований роботодавцями на суми заробітної плати та винагороди за договорами ЦПХ, сума внеску склала 1459,3 млн.грн., а це 84,3 відсотків від загальних надходженть. Від фізичних осіб-підприємців та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність надійшло 169,5 млн. грн. Єдиний внесок нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців перевищив 99,4 млн. грн.



Керівник відомства наголошує, що до платників, які не виконують обов’язки щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, застосовуються заходи впливу та стягнення, які визначені законодавством. Стягнення боргів з ЄСВ покладено на органи державної виконавчої служби територіальних управлінь (відділів) юстиції, які мають право накладати арешт як на кошти боржників у банківських установах, так і на рухоме та нерухоме майно з забороною на його відчуження. Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та пені єдиного соціального внеску не застосовується.