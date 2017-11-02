«Пенсійна реформа вже діє, а змін я не бачу. У мене пенсійний стаж майже 43 роки, у дружини – 39 років. Замість обіцяних по телебаченню паном Гройсманом від 200 до 1000 грн. я отримав 160, а дружина - 140 гривень. Де обіцяні пенсії? Знову обманули? -- Ціни ростуть як гриби після дощу, а нас, пенсіонерів, годують лише обіцянками!», що з 1 жовтня на Буковині перераховано понад 200 тисяч пенсійних виплат, середній розмір підвищення становить більше 350 грн. Для 56% пенсіонерів з числа тих, яким зроблено перерахунок, пенсії зросли на суму від 100 до 1000 грн. На жаль, чимало буковинців отримали значно менші доплати, ніж сподівалися. Визначальними факторами, від яких залежить обчислення розміру пенсії, є індивідуальні показники стажу та заробітку кожної конкретної людини. Справляє вплив на це і час виходу на пенсію, і наявність особливого статусу, який дає підстави для встановлення додаткових підвищень та надбавок. Звісно, у багатьох пенсіонерів після отримання перерахованих пенсій виникають запитання, чому вийшла саме така сума. Задля того, щоб кожен міг це зрозуміти, на адреси усіх без винятку пенсіонерів розіслано спеціальні листи-роз’яснення, у яких вказана конкретна сума підвищення та формула розрахунку нової пенсії.Щодо запитання пенсіонерів Покричуків із Сокирянщини, то їм необхідно зрозуміти, що вплив на розрахунок їхніх пенсій справив не тільки розмір стажу, а й розмір зарплати та інші фактори. Якщо після отримання листа від Пенсійного фонду у родини пенсіонерів залишаться запитання, то вони можуть звернутися до Сокирянського управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області за адресою м. Сокиряни, вул. Центральна, 74 або зателефонувати за номером гарячої лінії (03739) 2-28-78 (у Сокирянах) чи (03722) 7-45-31??? (у Чернівцях), і фахівці нададуть детальне роз’яснення щодо порядку розрахунку їхніх пенсій.