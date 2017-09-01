Під керівництвом ЧОУЛМГ на Буковині визначено дієві заходи для користувачів мисливських угідь проти розповсюдження африканської чуми

В Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства під головуванням його керівника Романа Череватого відбулася розширена нарада щодо епізоотичної ситуації, пов’язаної з розповсюдженням африканської чуми у дикій фауні та заходами боротьби з цією небезпечною хворобою.

У нараді взяли участь начальник головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Олександр Александрюк, головний спеціаліст відділу лісового господарства та мисливства ЧОУЛМГ Василь Гав’юк, а також від користувачів мисливських угідь краю – головні мисливствознавці держлісгоспів області, керівники районних організацій УТМР.

На нараді відмічалося, що зараз у Європі напружена ситуація з африканською чумою, високозаразною інфекційною хворобою, яка в дуже короткий термін знищує все поголів’я у свинокомплексах, наносить величезних збитків тваринництву та економіці в цілому. З півночі, де у трьох пострадянських країнах Балтії зафіксовано більше 6 тисяч випадків, хвороба посунула на південь. Польща нарахувала 495 вогнищ і оголосила надзвичайний епідеміологічний стан, аж до того, що має наміри побудувати загорожу вздовж кордону з Білоруссю та Україною.

Румунія зафіксувала в своїх лісах одного кабана, ураженого небезпечним вірусом, і запропонувала Україні негайно розпочати спільну боротьбу зі свинською інфекцією, взявши під контроль прикордонні території. Адже кабан кордонів не знає. Одну інфіковану тварину нещодавно знайшли і у нашій області (припускають, що дика свиня забігла з території Молдови). Кажуть, ніби саме дикий кабан розносить небезпечний вірус.

В Україні з початку 2017 року стався 101 випадок захворювання (всього 249 з початку фіксування АЧС у 2012 році). З них 13 у дикій фауні, найбільше – на Закарпатті. Тому сусіди закарпатці повним ходом відстрілюють диких кабанів, щоб вберегти свиноферми і приватні господарства від біди.

В прикордонній Чернівецькій області також велику увагу приділяють недопущенню виникнення АЧС. Про депопуляцію дикого кабана наразі не йдеться. Лише про ретельні моніторингові дослідження на АЧС у дикій природі і здійснення запобіжних заходів з недопущення занесення збудника інфекції на територію населених пунктів області. Але для оперативного реагування на можливу надзвичайну ситуацію користувачі мисливських угідь сформували спеціальні бригади мисливців для відстрілу уражених хворобою звірів, швидкої локалізації та ліквідації вогнища інфекції.

«На виконання листа Держлісагентства та рішення Державної протиепізоотичної комісії при Чернівецькі облдержадміністрації обласне управління лісомисливського господарства зобов’язало усіх користувачів мисливських угідь та директорів держлісгоспів забезпечити силами єгерської служби, державної лісової охорони та мисливців систематичне спостереження за популяціями диких кабанів у мисливських угіддях, – зазначає начальник ЧОУЛМГ Роман Череватий. – У випадках виникнення підозри на АЧС проводити селекційний відстріл кабана при наявності відповідних дозволів».

У зв’язку з тим, що ліміти використання диких тварин досі не затвердженні, користувачі мисливських угідь звернулися з листом до Державного агентства лісових ресурсів України з огляду на ситуацію, що склалася, надати дозволи на діагностичний відстріл дикого кабана на підставі наявних проектів лімітів.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецького ОУЛМГ.

Запроваджено особливий режим діяльності вольєрних господарствах, де утримуються дикі кабани. А також посилено заходи з охорони державного мисливського фонду на території області з метою недопущення незаконного добування диких кабанів.

Чергового листа направлено до керівництва Чернівецької обласної ради з докладним роз’ясненням небезпечної епідеміологічної ситуації і з проханням у найкоротший термін вирішити нарешті питання з надання у користування земель державного мисливського резерву. Подальше зволікання з узаконенням на цій території діяльності мисливських організацій спричинює неможливість охопити 26 тисяч гектарів прикордонного лісу на Сторожинеччині профілактичними заходами проти розповсюдження африканської чуми. А також зриває проведення Плану заходів щодо регулювання чисельності диких кабанів на території Чернівецької області, затвердженого 18 серпня 2017 року Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Чернівецькій облдержадміністрації, та виконання рішення такої самої комісії при Кабінеті Міністрів України, яке зобов’язує користувачів мисливських угідь проводити постійний моніторинг АЧС у дикій фауні.

Міжнародний скандал – це найменша біда, яка може статися, з огляду на складну ситуацію з АЧС.



