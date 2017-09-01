"ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? Переважна більшість українських пенсіонерів отримує найнижчу пенсію в Європі. Вижити за такі злиденні гроші вкрай складно, люди дуже невдоволені своїм майже жебрацьким станом. Час від часу в їхньому середовищі починаються розмови про "геноцид пенсіонерів".
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ. Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління культури облдержадміністрації Віри Китайгородської на тему: «Про плани роботи новопризначених керівників комунальних установ культури області (обласної філармонії, театру ляльок, музею народної архітектури та побуту, універсальної наукової бібліотеки імені М. Івасюка)».
У конференц-залі міського ЦНАПу (за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7) відбудеться прес-конференція, присвячена підсумкам моніторингу діяльності депутатів-мажоритарників регіону впродовж шостої сесії ВРУ.
Максим Бурбак: Підтримка стартапів сприятиме економічному зростанню
Сьогодні, 13:41 / Коментарів: 0
В бюджеті на 2018 рік "Народний фронт" пропонує додати позицію підтримки стартапів.
Про це під час Погоджувальної ради сказав керівник фракції Максим Бурбак.
"Народний фронт" вважає, що підтримка стартапів може народити новий, якісно результативніший за ефективністю пласт бізнесу, що стане локомотивом швидкого економічного зростання", - зазначив він.
Серед інших пропозицій до бюджету, за словами керівника фракції, позиція "Народного фронту" незмінна. Серед пріоритетів – фінансування армії на рівні не менше 5% ВВП, соціальна підтримка найбільш незахищених громадян, продовження програми енергоефективності, створення робочих місць через доступні кредити для малого та середнього бізнесу.
"Народний фронт" також пропонує продовжити наступного року експеримент щодо будівництва доріг за кошти від перевиконання надходжень від митниць.
"Успіх сьогоднішнього масштабного будівництва доріг був закладений саме тоді, коли Арсенієм Яценюком було ухвалено рішення про початок експерименту на митниці, який дозволяв завдяки боротьбі з контрабандними потоками отримувати додаткові надходження, що мали пряме призначення на будівництво доріг в областях нашої держави", - підкреслив Бурбак.
"Цей експеримент має бути повністю підтриманий і продовжений у наступному році", - наголосив керівник фракції "Народний фронт".
Він також навів приклад Чернівецької області, де за 2 роки дії експерименту в обласний бюджет на будівництво та відновлення доріг залучено рекордних понад півмільярда гривень.