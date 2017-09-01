"ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? Переважна більшість українських пенсіонерів отримує найнижчу пенсію в Європі. Вижити за такі злиденні гроші вкрай складно, люди дуже невдоволені своїм майже жебрацьким станом. Час від часу в їхньому середовищі починаються розмови про "геноцид пенсіонерів".
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ. Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління культури облдержадміністрації Віри Китайгородської на тему: «Про плани роботи новопризначених керівників комунальних установ культури області (обласної філармонії, театру ляльок, музею народної архітектури та побуту, універсальної наукової бібліотеки імені М. Івасюка)».
У конференц-залі міського ЦНАПу (за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7) відбудеться прес-конференція, присвячена підсумкам моніторингу діяльності депутатів-мажоритарників регіону впродовж шостої сесії ВРУ.
Максим Бурбак: "Народний фронт" вимагає від Уряду розробити порядок вступу до Європейського Союзу та НАТО
Сьогодні, 13:38 / Коментарів: 0
"Народний фронт" звертається до Уряду розробити план вступу України до Європейського Союзу та НАТО.
Про це під час Погоджувальної ради заявив керівник фракції Максим Бурбак.
"На нашу думку, Верховна Рада повинна ухвалити Закон, у якому буде чітко зафіксовано порядок вступу в ЄС та НАТО. З огляду на це, ми вимагаємо від Уряду розробити план вступу, що має лягти в основу такого законодавчого акту", - заявив Максим Бурбак.
Він підкреслив, що після отримання безвізового режиму з ЄС, наступними кроками для України повинні стати членство в НАТО та вступ до Європейської спільноти.
"Ми вважаємо, що цей курс має бути об’єднавчим і безальтернативним для українських демократичних патріотичних сил. Проте цей курс вимагає не ліричних слів, а чіткої роботи, покрокової, продуманої, зрозумілої для нашого суспільства і закордонних партнерів", - наголосив Максим Бурбак.