Суд «Часу» з «Опоблоком»

Завершилося перше засідання Шевченківського районного суду м. Чернівців за позовом колишніх регіоналів, а сьогоднішніх членів партії «Опозиційний блок» до депутата Чернівецької обласної ради Ольги Кобевко та редакції газети «Час».
Нагадаємо, депутати від «Опоблоку» Павел, Болтунов та голова міського осередку цієї партії Тулик вимагають спростування статті та виступу на сесії облради Ольги Кобевко.
Ця стаття називається «Реваншу регіоналів на Буковині не буде». За логікою речей ці позивачі вимагають, аби ми писали, що реванш регіоналів на Буковині буде.
Ще напередодні судів ми запитали міністра юстиції України Павла Павленка, за яких умов можливий реванш партії регіонів на Буковині?
- Ні за яких, - категорично відповів міністр. – Буковинці, люди мудрі. Вони уже не будуть голосувати за партію регіонів. Буковинці не допустять реваншу антиукраїнських сил.
Ось так!
Суд почався за відсутності позивачів. Вони не з’явилися. Їхні інтереси представляли два адвокати. Один із них колишній прокурор цього ж району.
Натомість у ФБ опоблоківці, колишні регіонали розпочали активне цькування депутата обласної ради Ольги Кобевко.
Особливо старається у цьому колишній кримінальник-контрабандист.
На що ми звертаємо особливу увагу прокурора та правоохоронців.
Бо наклепники та очорнювачі скоро будуть нести відповідальність зі всією суворістю українських Законів та моралі.
Громадськість Буковини обурена зухвалою поведінкою колишніх регіогналів. Більше 40 громадських організацій та активістів раніше виступили зі зверненнями, аби вони припинили розхитувати соціально-політичну ситуацію на Буковині та в Україні. Напевне, ці звернення не допомогли. Натомість, ці позивачі подали ще один позов проти депутата обласної ради Ольги Кобевко.
Наступне засідання районного суду відбудеться 11 вересня 2017 року о 15.00.
Р.S. Минулої неділі у Києві, на вулиці Грушевського, 4, патріоти спалили офіс магазину елітних меблів, на фасаді якого були графіті часів Революції Гідності. Власник це графіті знищив. Після підпалу салон-магазин закрито, а прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом нищення графіті ворогами України.