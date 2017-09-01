Через непрофесійні дії працівників патрульної поліції у Чернівцях зіткнулися дві автівки

Апеляційний суд Чернівецької області підтримав позицію суду першої інстанції, відповідно до якої водія, авто якого з певних причин стало учасником дорожньо-транспортної пригоди, визнали невинним, у зв’язку з відсутністю у його діях складу адміністративного правопорушення.
Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Чернівецької області.
Встановлено, що 11 червня 2017 року близько пів на першу ночі поліцейський патрульний екіпаж на автомобілі «TOYOTA PRIUS» наздогнав та перекрив дорогу автівці марки «TOYOTA RAV 4», що рухалась по вулиці Головній у Чернівцях, не перевіривши чи належним чином припаркований автомобіль, патрульні поліцейські силоміць витягнули водія з машини. Після чого, авто самовільно почало рух, в результаті, відбулося зіткнення з патрульним автомобілем, який перекрив рух та іншим авто, марки «BMW 320D».
Із камери відео спостереження, що зафіксувала дану проїзну частину видно, що дорожньо-транспортна пригода відбулася не з вини водія, а через непрофесійні дії працівників патрульної поліції.
Врахувавши усі факти та обставини, апеляційний суд Чернівецької області відмовив у прийнятті апеляційної скарги поліцейського, який вважав себе потерпілим, на постанову суду першої інстанції. Відповідно до якої водія, якого звинуватили у вчиненні правопорушення за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів…) вирішено – закрити у зв’язку з відсутністю у його діях складу адміністративного правопорушення.
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