Майже 1,6 мільярда гривень Чернівецька митниця перерахувала до Держбюджету України

Упродовж восьми місяців 2017 року Чернівецька митниця ДФС перерахувала до Державного бюджету України 1 599,2 млн.грн., що майже на 215 млн. грн. більше доведеного до митниці показника.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року сума надходжень податків та зборів збільшилася на 335,6 млн. грн.
У серпні поточного року чернівецькі митники також перевиконали план надходжень на 20 млн. грн. Загалом за місяць до скарбниці нашої держави перераховано 229,3 млн.грн., що на понад 36 млн. грн. більше показника минулого місяця, та на 38,3 млн. грн. – серпня минулого року.
«Основне завдання митниці – забезпечення надходження коштів до Держбюджету України, – зазначає керівник митниці Микола Салагор. – Впевнено стверджую, що ми вкотре впоралися зі своїми зобов’язаннями. Адже упродовж останніх років митниця стабільно, в межах 130%, перевиконує встановлений для неї план. Разом з тим, окремо хочу наголосити, що вагому роль в даних цифрах відіграють сплачені суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності податки. На жаль, частка буковинського бізнесу у зазначених надходженнях надзвичайно мізерна: 16,2% від початку року і лише 12,9% у серпні. Такий незначний показник присутності бізнесу Буковини в бюджетоформуванні держави пояснюється тим, що окремі місцеві представники бізнесу, зважаючи на суворі вимоги митного законодавства, шукають більш легкі шляхи задля збагачення, як-то зайняття контрабандними махінаціями з подальшою так званою підприємницькою діяльністю на ринках. Законний шлях – не легкий, та, на жаль, така сумнівна діяльність місцевих «бізнесменів» призводить до значного зменшення надходження до Державного бюджету України коштів, вкрай необхідних для розвитку нашої країни».