Створюється реєстр отримувачів житлових субсидій

За рішенням Кабінету Міністрів до кінця року в Україні буде створено Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій.
19 липня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Деякі питання щодо призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".
Зазначеним актом передбачається внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, якою визначено порядок надання житлових субсидій, в частині внесення інформації про призначені субсидії до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій.
Відповідно до постанови, реєстр буде створено до 20 грудня поточного року.
Держателем реєстру визначено Міністерство соціальної політики, а інформацію про призначені субсидії включатимуть до реєстру структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, які призначають субсидії.
Прийняття акта дозволить налагодити єдиний державний облік отримувачів субсидії, що підвищить ефективність надання відповідної допомоги населенню.
Про це повідомляє Зоя ФЕДИК провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.