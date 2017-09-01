Виплати фізособам слід відобразити у формі №1ДФ

Підпунктом «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлено, що особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише при нарахуванні сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Нагадаємо, що порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 №4 (далі – Порядок).
Дія Порядку поширюється на податкових агентів, зокрема, юридичних осіб, які нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та /або зобов’язані нараховувати, утримувати податок, передбачений розділом IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір, передбачений п. 161 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.
Водночас, Порядком не передбачено відображення інформації щодо нарахованих (виплачених) доходів на користь суб’єктів господарювання – юридичних осіб.
Детальніше у листі ДФС України від 16.02.2017 №3874/7/99-99-13-01-01-17 «Щодо заповнення та подання податкового розрахунку за формою №1ДФ».