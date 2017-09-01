На зустріч із Казкою запрошує чернівецька казкарка Алла Чобан

І знову в Арт-Інфо Центр «Czernowitz - Чернівці» радо запрошує дітлахів на зустріч із Казкою! Це буде не проста зустріч, адже Казкарка Алла Чобан завтає до нас зі своїм другом - справжнім Чарівником!
Вона розповість казочку про пригоди неслухняного Жабенятка у спекотну днину, пограє з дітками у цікаву гру, а Чарівник на очах учасників дійства приготує справжню зубну пасту для велетенського слона!
На гостей Центру чекають сюрпризи, подарунки, весела музика та смаколики Але не будемо розкривати всіх таємниць!
Чекаємо дітей від 6 до 10 років в супроводі дорослих! Попередній запис на участь за телефоном 099 204 28 14 з 3 вересня.
П О Д І Я В І Д Б У Д Е Т Ь С Я:
9 вересня (субота), о 12.00 (до 13.30)
за адресою: м. Чернівці, вул. Б. Хмельницького, 68.