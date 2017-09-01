Фінансова безпека держави – в руках чесного підприємництва

Четвертий рік країна живе і працює в особливих умовах, спричинених бойовими діями на сході України, переорієнтацією товарних потоків з російського ринку на ринки ЄС та інших країн світу, диспропорцією трудових ресурсів на ринку праці тощо. Проте, незважаючи на труднощі, підприємці створюють нові робочі місця, розширюють ринки збута та асортимент продукції, наповнюють бюджети усіх рівнів задля покращення життя кожного із нас.
«Протягом восьми місяців цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, перерахували до зведеного бюджету податків і зборів на 1361,0 млн. грн., що на 238,8 млн. грн., або на 17,5 відс. перевищує минулорічні показники. Державний бюджет платники поповнили на 515,1 млн. грн., а до місцевої скарбниці сплатили 845,9 млн. грн.»,- розповів начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк.
«Чесне підприємництво – це один із найважливіших чинників відновлення економіки та рушійна сила її модернізації. Дуже символічно, що одразу за Днем знань кожної першої неділі вересня відзначається професійне свято людей, які мають мудрість реалізувати свої та знання інших на практиці»,- переконаний посадовець.
Бажаємо успіху в реалізації ідей та проектів, нескінченої ділової енергії, впевненості у власних силах, надійних партнерів, невичерпного потоку клієнтів та процвітання! Щиро дякуємо усім, хто стоїть на варті економічної безпеки нашої держави та розбудовує її фінансове благополуччя!