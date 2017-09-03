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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:30
04 вересня

Під керівництвом ЧОУЛМГ на Буковині визначено дієві заходи для користувачів мисливських угідь проти розповсюдження африканської чуми

15:23
04 вересня

Увага! Шахраї телефонують від імені податківців та вимагають у буковинців гроші

13:00
04 вересня

Інформація про замінування туркомплексу на Буковині виявилася фейком

12:02
04 вересня

Конфлікт між двома односельцями закінчився вбивством

10:47
04 вересня

За останній тиждень у Чернівцях народилося 89 дітей

10:38
04 вересня

На міському пляжі Чернівців піротехніки знищили снаряд ІІ Світової війни

10:34
04 вересня

Через непрофесійні дії працівників патрульної поліції у Чернівцях зіткнулися дві автівки

10:08
04 вересня

Майже 1,6 мільярда гривень Чернівецька митниця перерахувала до Держбюджету України

10:05
04 вересня

Створюється реєстр отримувачів житлових субсидій

10:02
04 вересня

За вбивство родича - до 15 років тюрми

09:58
04 вересня

Виплати фізособам слід відобразити у формі №1ДФ

09:56
04 вересня

Землекористувачі сплатили до бюджету Чернівців більше 100 млн. грн.

09:44
04 вересня

На зустріч із Казкою запрошує чернівецька казкарка Алла Чобан

09:39
04 вересня

Процедури щодо скорочення чисельності або штату працівників

09:34
04 вересня

Оплата працівникам, які призвані на військові навчальні збори

09:32
04 вересня

Фінансова безпека держави – в руках чесного підприємництва

09:23
04 вересня

Торгівля газетами – без касового апарата

09:22
04 вересня

Чернівчани зміцнили оборону України майже на 57 мільйонів

09:16
04 вересня

На Буковині відбудеться ІV етап чемпіонату України з автомобільного спорту (ралі)

15:08
31 серпня

Завтра до Чернівців приїде міністр Петренко

15:00
31 серпня

8 тисяч фунтів стерлінгів вилучили митники у громадянина Румунії

13:17
31 серпня

Діти втекли з табору, бо хотіли вільного життя

12:24
31 серпня

Спрощено умови відбору адвокатів для надання безоплатної правової допомоги

12:19
31 серпня

Стали чинними зміни до правил реєстрації місця проживання щодо переселенців

11:29
31 серпня

Запроваджується пілотний проект щодо проведення моніторингу земельних відносин

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Ігор Буркут, політолог:

"ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? "ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? Переважна більшість українських пенсіонерів отримує найнижчу пенсію в Європі. Вижити за такі злиденні гроші вкрай складно, люди дуже невдоволені своїм майже жебрацьким станом. Час від часу в їхньому середовищі починаються розмови про "геноцид пенсіонерів".

:

Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

:

Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.
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Що, Де, Коли
29 серпня о 12.00
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
30 вересня о 14.30
У каб.202 міської ради відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
1 вересня о 9.00
У ліцеї автомобільного сервісу (вул.Садовського,6) відбудеться відкриття пам"ятної дошки загиблому герою АТО Андрію Ткаченку
5 вересня о 12.00
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління культури облдержадміністрації Віри Китайгородської на тему: «Про плани роботи новопризначених керівників комунальних установ культури області (обласної філармонії, театру ляльок, музею народної архітектури та побуту, універсальної наукової бібліотеки імені М. Івасюка)».
6 вересня о 12:00
У конференц-залі міського ЦНАПу (за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7) відбудеться прес-конференція, присвячена підсумкам моніторингу діяльності депутатів-мажоритарників регіону впродовж шостої сесії ВРУ.
07 вересня о 16:00
Готель Буковина,( Чернівці, вул. Головна, 141) - преc-конференція присвячена презентації нового міні-альбому гурту Бумбокс та концертного туру "Голий Король"
07 вересня о 16:00
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


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Теми Дня ТВА неділя, 3.09.2017

Сьогодні, 09:27 / Коментарів: 0

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