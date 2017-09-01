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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:30
04 вересня

Під керівництвом ЧОУЛМГ на Буковині визначено дієві заходи для користувачів мисливських угідь проти розповсюдження африканської чуми

15:23
04 вересня

Увага! Шахраї телефонують від імені податківців та вимагають у буковинців гроші

13:00
04 вересня

Інформація про замінування туркомплексу на Буковині виявилася фейком

12:02
04 вересня

Конфлікт між двома односельцями закінчився вбивством

10:47
04 вересня

За останній тиждень у Чернівцях народилося 89 дітей

10:38
04 вересня

На міському пляжі Чернівців піротехніки знищили снаряд ІІ Світової війни

10:34
04 вересня

Через непрофесійні дії працівників патрульної поліції у Чернівцях зіткнулися дві автівки

10:08
04 вересня

Майже 1,6 мільярда гривень Чернівецька митниця перерахувала до Держбюджету України

10:05
04 вересня

Створюється реєстр отримувачів житлових субсидій

10:02
04 вересня

За вбивство родича - до 15 років тюрми

09:58
04 вересня

Виплати фізособам слід відобразити у формі №1ДФ

09:56
04 вересня

Землекористувачі сплатили до бюджету Чернівців більше 100 млн. грн.

09:44
04 вересня

На зустріч із Казкою запрошує чернівецька казкарка Алла Чобан

09:39
04 вересня

Процедури щодо скорочення чисельності або штату працівників

09:34
04 вересня

Оплата працівникам, які призвані на військові навчальні збори

09:32
04 вересня

Фінансова безпека держави – в руках чесного підприємництва

09:23
04 вересня

Торгівля газетами – без касового апарата

09:22
04 вересня

Чернівчани зміцнили оборону України майже на 57 мільйонів

09:16
04 вересня

На Буковині відбудеться ІV етап чемпіонату України з автомобільного спорту (ралі)

15:08
31 серпня

Завтра до Чернівців приїде міністр Петренко

15:00
31 серпня

8 тисяч фунтів стерлінгів вилучили митники у громадянина Румунії

13:17
31 серпня

Діти втекли з табору, бо хотіли вільного життя

12:24
31 серпня

Спрощено умови відбору адвокатів для надання безоплатної правової допомоги

12:19
31 серпня

Стали чинними зміни до правил реєстрації місця проживання щодо переселенців

11:29
31 серпня

Запроваджується пілотний проект щодо проведення моніторингу земельних відносин

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Ігор Буркут, політолог:

"ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? "ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? Переважна більшість українських пенсіонерів отримує найнижчу пенсію в Європі. Вижити за такі злиденні гроші вкрай складно, люди дуже невдоволені своїм майже жебрацьким станом. Час від часу в їхньому середовищі починаються розмови про "геноцид пенсіонерів".

:

Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

:

Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.
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Що, Де, Коли
29 серпня о 12.00
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
30 вересня о 14.30
У каб.202 міської ради відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
1 вересня о 9.00
У ліцеї автомобільного сервісу (вул.Садовського,6) відбудеться відкриття пам"ятної дошки загиблому герою АТО Андрію Ткаченку
5 вересня о 12.00
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління культури облдержадміністрації Віри Китайгородської на тему: «Про плани роботи новопризначених керівників комунальних установ культури області (обласної філармонії, театру ляльок, музею народної архітектури та побуту, універсальної наукової бібліотеки імені М. Івасюка)».
6 вересня о 12:00
У конференц-залі міського ЦНАПу (за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7) відбудеться прес-конференція, присвячена підсумкам моніторингу діяльності депутатів-мажоритарників регіону впродовж шостої сесії ВРУ.
07 вересня о 16:00
Готель Буковина,( Чернівці, вул. Головна, 141) - преc-конференція присвячена презентації нового міні-альбому гурту Бумбокс та концертного туру "Голий Король"
07 вересня о 16:00
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


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Торгівля газетами – без касового апарата

Сьогодні, 09:23 / Коментарів: 0
Суб’єкти господарювання мають право не застосовувати реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших апаратавидань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків загального товарообігу.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
При цьому обов’язковою умовою є відсутність у складі загального товарообігу операцій з продажу алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів.
Зазначена норма передбачена ст. 9 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР, зі змінами.
СХОЖІ НОВИНИ:
ДФС Буковини: без РРО можна продавати у кіосках, із лотків і розносок газет ...Підприємці повинні застосовувати РРО, які включені до ДержреєструЧернівчани, які здійснюють незалежну професійну діяльність, можуть працюват ...Торгувати пивом можна і на єдиному податкуСтрахові агенти можуть працювати без РРО
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