Торгівля газетами – без касового апарата

Суб’єкти господарювання мають право не застосовувати реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших апаратавидань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків загального товарообігу.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
При цьому обов’язковою умовою є відсутність у складі загального товарообігу операцій з продажу алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів.
Зазначена норма передбачена ст. 9 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР, зі змінами.