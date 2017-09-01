На Буковині відбудеться ІV етап чемпіонату України з автомобільного спорту (ралі)

Заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Богатирець провів засідання організаційного комітету з підготовки і проведення в Чернівецькій області ІV етапу чемпіонату України «Буковина - 2017» з автомобільного спорту (ралі) 8 – 10 вересня 2017 року.
«Два роки в області не відбувалися ці змагання. Тут одна із найкращих трас в Україні, - зауважив віце-президент Чернівецького автомобільного клубу «Буковина» Іван Мельничук. - За сприяння і підтримки голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука та президента Чернівецького автомобільного клубу «Буковина» Геннадія Москаля, цього року ми відновлюємо авторалі на Буковині».
30 серпня Олександр Фищук підписав відповідне розпорядження.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.
Найперше, на що звернув увагу заступник голови облдержадміністрації Ігор Богатирець – безпека глядачів, учасників ралі та їх фанів. «Поліція, охорона, ДСНС, медичні працівники – всі повинні бути на своїх місцях і бути готовими до виконання своїх обов’язків», - зазначив Ігор Богатирець.
Члени оргкомітету обговорили питання приведення до належного стану автомобільних доріг, де проводитимуться змагання, облаштування місць для глядачів, зустріч та розселення учасників і гостей з різних областей України.
Змагання охоплять 4 райони області (Сторожинецький, Кіцманський, Новоселицький, Заставнівський) та місто Чернівці. Особливістю цьогорічних змагань буде те, що в сільській місцевості змагання відбуватимуться, в переважній більшості, не в населених пунктах, а за їх межами.
Відтак, урочиста церемонія відкриття змагань відбудеться 08 вересня о 19.00 на Соборній площі в місті Чернівці.
Запрошуємо представників ЗМІ та громадськість краю відвідати свято автомобільного спорту на Буковині.
План заходів буде оприлюдено згодом.