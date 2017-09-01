На Грушевського розгромили магазин, де стерли графіті

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Ігор Буркут, політолог:

"ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? "ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? Переважна більшість українських пенсіонерів отримує найнижчу пенсію в Європі. Вижити за такі злиденні гроші вкрай складно, люди дуже невдоволені своїм майже жебрацьким станом. Час від часу в їхньому середовищі починаються розмови про "геноцид пенсіонерів".

:

Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

:

Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.
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В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
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у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
30 вересня о 14.30
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31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
1 вересня о 9.00
У ліцеї автомобільного сервісу (вул.Садовського,6) відбудеться відкриття пам"ятної дошки загиблому герою АТО Андрію Ткаченку
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


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На Грушевського розгромили магазин, де стерли графіті

Вчора, 20:56 / Коментарів: 0
На Грушевського розгромили магазин, де стерли графіті
У Києві розгромили вхід до магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4, з фасаду якого перед цим були стерті знамениті графіті часів Майдану.

Як повідомлялося, у неділю стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.
Керівник магазину Ігор Доценко назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".
Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії.
Разом з тим, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко на своїй сторінці в Twitter написав, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.
Українська правда

Прокуратура м.Києва №6 відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті, які були нанесені на фасаді будинку по вул. Грушевського під час Революції гідності.
Про це 3 вересня повідомили у прокуратурі м.Києва.
"Наказом Міністерства культури №869 від 15.10.2014 року місце бойових дій та масової загибелі громадян в районі вул. Грушевського у Києві під час акцій протесту у лютому 2014 року віднесено до об'єктів культурної спадщини, пошкодження чи знищення яких тягне за собою кримінальну відповідальність", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з вищезазначеним відомості про вказане правопорушення внесені до ЄРДР за ст. 298 КК України - "Нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури".
Проведення досудового розслідування доручено Печерському управлінню поліії ГУНП в Києві, його хід взято на контроль.

Салон меблів, на фасаді якого знищили патріотичні графіті з часів Майдану, закрився.
Про це повідомив у Facebook керівник магазину Ігор Доценко, який раніше коментував знищення малюнків.
"Шановні громадяни, салон "Емпоріум" закрито. Не дивлячись на те, що ми три з половиною року доглядали за графіті, ми стали заручниками провокаторів, які і замалювали ці роботи, щоб й здійснити цей акт вандалізму", - заявив Доценко.
Також він висловив сподівання, що "поліція та суд розберуться" у ситуації.
Разом з тим журналіст Тетяна Висоцька оприлюднила фото, на якій сам Доценко керує робітником, який замальовував графіті.
"Власник магазину "Емпоріум" на Грушевського заявив, що не має стосунку до знищення Ікон Революції, і що це - провокація проти нього. Але власне ... фото, де Доценко безпосередньо керує робітником, який знищує нашу Історію", - зазначила вона.

У свою чергу в Інституті історії НАН України заявили, що графіті, ймовірно, "знищено власником магазину "Емпоріум", що є орендатором приміщення Інституту української мови НАН України, без погодження із власником будинку".
За даними Інституту, будинок по вул. Грушевського, 4 є власністю НАН України та перебуває на балансі Інституту історії України НАН України, що не погодив договору оренди Інституту української мови із власником "Емпоріум".
"Співробітники Інституту історії України та інших гуманітарних академічних установ, що розміщуються в будинку, вкрай обурені подібними діями орендатора. Сподіваємось, що правоохоронні органи дадуть їм належну оцінку згідно з чинним законодавством",- йдеться у заяві.
3 вересня стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 у Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

На Грушевського розгромили магазин, де стерли графіті
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