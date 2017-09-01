Путін образився на Трампа і скасував свій візит до Нью-Йорка

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Вже другий день поспіль МЗС Росії заходиться в істериці після того, як адміністрація США закрила три російські дипломатичні установи і провела там обшуки. Речниця міністерства закордонних справ РФ, скандальнозвісна пані Захарова назвала дії США "садистськими" по відношенні до російських дипломатів.
Також вчора стало відомо, що Володимир Путін відмовився від участі в сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка розпочнеться 12 вересня у Нью-Йорку. Разом з тим сьогодні скасовано усі заплановані двосторонні зустрічі Володимира Путіна, які мали відбутись на полях Генасамблеї ООН. В тому числі скасована запланована неформальна зустріч з Дональдом Трампом.
Таким чином російський президент не братиме участь і в переговорах "Нормандської четвірки" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, які також мають відбутися у Нью-Йорку в ході сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Тут варто наголосити, що саме цьогорічна сесія Генасамблеї ООН є особливою і дуже важливою. Президент США Дональд Трамп ініціюватиме питання реформування Організації Об'єднаних Націй. В обговоренні реформ ООН мають взяти участь усі світові лідери.
!4 вересня починаються військові навчання РФ у Білорусії.