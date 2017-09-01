Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-"Стіна Саакашвілі" - це найбільш вдалий фортифікаційний проект за всю історію АТО. Попередні проекти: "Стіна Коломойського", "Стіна Яценюка" зазнали фіаско, так і не були реалізовані. Зате на Заході України, на кордоні з ЄС підготовка до АТО проти головного "терориста" Міхеіла Саакашвілі іде повним ходом.
Робота кипить! На українсько-польський кордон прибула військова техніка, звезено сотні прикордонників, в тому числі прикордонники-кінологи з собаками, встановлюються кілометри спірального колючого дроту по якому буде запущено високовольтний електрострум. Прикордонну лісову смугу прочесують на конях кавалеристи Олега Ляшка. На чолі кінного дозору - Ігор Мосійчук. Миша не проскочить, муха не пролетить.
Завтра на українсько-польський кордон прибудуть сапери аби облаштувати мінні поля. Зі східного кордону на кордон з ЄС перекидаються безпілотники аби з повітря стежити за пересуванням терориста Саакашвілі і його посіпак.
Тепер мало хто сумнівається, що АТО на Заході України увінчається успіхом. Саакашвілі не пройде!