США - РОСІЯ: війна дипломатів

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
- Дипломатичні відносини між США і Росією різко пішли на "покращення"
Адміністрація США сьогодні закрила генеральне консульство Росії у Сан Франциско і два консульських відділення: у Вашингтоні і Нью-Йорку.
Це така "лагідна" відповідь Москві на її вимоги скоротити чисельність дипломатичного персоналу США в Росії.
Така ескалація "дружби" і "довіри" між США та Росією не може не тішити.
Цікаво, чи фрау Меркель вже висловила занепокоєня щодо ізоляціоністської політики Сполучених Штатів стосовно Росії? Бідна Меркель, ніхто її в світі вже не слухається
P.S. Подумалось! А чи не взяти це здоровенне приміщення в оренду і облаштувати його під комфортабельний готель і торговельний центр. Такий собі "Demchuk Tower" і почепити на ньому український прапор?