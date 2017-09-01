Якщо нема кому, то за школи на Буковині береться Рибак

Перший день осені Іван Рибак завершив зустріччю з педагогічним колективом Лужанської ЗНЗ, що на Кіцманщині.
Також у цей святковий день зустрічався з керівництвом, викладачами Драчинецького ЗНЗ Кіцманського району та Старожадівської і Бобовецької загальноосвітніх шкіл Сторожинецького району.
Обговорили актуальні проблеми навчальних закладів, а саме щодо покращення матеріально-технічної бази та умов навчання для школярів.
На наступному тижні вже розпочнуться пленарні засідання сьомої сесії Верховної Ради України. І перед прийняттям освітньої реформи в нашій державі, важливо почути думки тих, хто вже багато років навчає молоде покоління українців.
Тільки разом, вважає нардеп, ми зможемо розвивати якісну систему освіти в нашій державі