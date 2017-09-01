Петренко розкритикував Чернівецьку міськраду за «політиканство і жах, в який перетворилось місто»

Міністр юстиції України Павло Петренко розкритикував діяльність депутатського корпусу Чернівецької міської ради через стан інфраструктури у місті.
Про це Петренко заявив сьогодні під час прес-ланчу в Чернівцях, який відбувся в рамках робочого візиту урядовця, передає коресподент molbuk.ua
Він вважає, що на сесіях міськради мають "прийматися ті питання і рішення, які потрібні місту".
"Щоб були нормальні дороги, нормальні комунікації, нормальна інфраструктура в місті і якісний сервіс. Коли на сесії міської ради починають займатися політикою, то ці люди потрапили, напевно, туди випадково. Кажу зараз без персоналій і без озвучення політичних сил", - сказав Петренко.
"Скажу відверто, я хотів промовчати, але я вам це скажу. Мене не було більше року в Чернівцях, я сьогодні проїхався по місту – мене болить від того стану, який зараз є в місті з інфраструктурою. Тому, треба, щоб усі займалися своєю справою. Я їжджу по Україні, заїжджаю у багато міст. В тих містах, де не займаються політиканством і мери, і депутати, міста розквітають. При чому, міста ще вчора депресивні, в яких не було таких конкурентних переваг, як у Чернівцях. А там, де займаються політиканством і міряються, у кого довший язик, відбувається те, що відбувається тут", - додав міністр.
"Я можу це озвучити в лице всім, незалежно від партійної приналежності. Якщо отримали відповідальність за це місто, отримали гроші, бюджет… В цьому місті ви живете, і ви так його довели до такого срача, займаючись політиканством", - сказав урядовець.
Водночас на запитання, чи підтримує Петренко призначення дострокових виборів Чернівецької міськради, міністр відповів:
"Якщо не можеш справитись, не вмієш танцювати, то не пробуй. Якщо даний склад місцевого самоврядування не справляється, значить треба тоді давати можливість чернівчанам визначатися з тими, хто буде керувати містом. Ну, це жах – дорога, блошині ринки… Такого не було в 90-х роках. Я тут народився і виріс – такого тут не було навіть після розпаду Радянського союзу, коли були дуже складні часи. Який профіцит у міському бюджеті! Таких грошей у міста точно ніколи не було".