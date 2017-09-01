Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що вища світа не обов'язкова для кожного українця.
Про це він повідомив під час святкування до Дня знань в учбовому комплексі "Ерудит" в Києві
Він наголосив, що країні дуже не вистачає кваліфікованих фахівців, робочих спеціальностей.
При цьому професіонально-технічна освіта не може виховати якісних, конкурентно-спроможних фахівців, які б розумілися на сучасних технічних процесах.
"Не обов'язково, щоб кожен мав вищу освіту. Я вважаю, що не кожен може бути вченим і не кожному потрібна вища освіта", - зауважив прем'єр-міністр.
Він додав, що традиція мати диплом про вищу освіту склалася в 90-ті роки.
"Зараз диплом не є перевагою, оскільки в першу чергу необхідно мати знання і вміти реалізувати себе в реальному секторі", - сказав Гройсман.
Як відомо, цього року абітурієнти подали до вишів рекорду кількість заяв.
Так, на вступ до вищих навчальних закладів колишні школярі подали майже 2 мільйони заяв.
Ось що на це сказав Віктор Балога:
-Впринципі, сам Володимир Гройсман є доказом того, що якісна освіта не обов’язкова, щоб керувати країною. Але те, що при владі у нас заочники з МАУП-у – це швидше непорозуміння, ніж норма. Так бути не повинно. Так само, як і не повинно бути «докторів наук» з ВР і Кабміну, які в очі не бачили своїх дисертацій.
Тому, дорогі батьки, поясніть своїм дітям, що прислухатися до таких порад не обов’язково. Знання завжди були і будуть в ціні. І вчитися треба все життя. Бо рано, чи пізно ми таки станемо цивілізованою країною, де мають значення знання і дипломи, а не гроші і зв’язки.