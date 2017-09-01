Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі старшого інспектора одного з районних відділень поліції Чернівецької області.
Правоохоронці встановили, що старший лейтенант поліції вимагав гроші від місцевого мешканця за не притягнення його до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За десять тисяч гривень правоохоронець у змові з одним із місцевих суддів мали намір звільнити його від адміністративної відповідальності.
Оперативники спецслужби затримали старшого інспектора поліції в одному із населених пунктів області під час отримання всієї суми хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому оголошено про підозру.
Нараз тривають невідкладні оперативно-слідчі по встановленню можливих інших фактів вимагання неправомірної винагороди поліцейським у змові із місцевим суддею. Прес-служба УСБУ в Чернівецькій області