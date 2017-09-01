Військові комісаріати Чернівецької області запрошують усіх бажаючих вступити на військову службу у Збройні сили України.
Відповідно до рішення Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, поступово підвищується рівень грошового забезпечення військовослужбовців.
Вже з 1 вересня розмір виплат за участь в антитерористичній операції на лінії бойового зіткнення становитиме 10 000 грн на місяць, на другій лінії — 4 500 грн. Станом на кінець 2016 року розміри цих доплат становили 4 тис. 200 грн та 1 тис. 200 грн відповідно.
Також підвищено грошове забезпечення військовослужбовцям Сил спеціальних операцій, Високомобільних десантних військ ЗС України та морської піхоти. Збільшено і виплати сержантському складу Збройних Сил та військовослужбовцям, які мають вузькопрофільний фах, зокрема танкістам та артилеристам.
Роботу щодо підвищення соціальних стандартів для військовослужбовців буде здійснюватися й надалі.
За додатковою інформацією звертатися до Чернівецького обласного військового комісаріату (вул. О.Кобилянської, 32), або за місцем перебування осіб на військовому обліку.