thumb=left]http://www.chas.cv.ua/uploads/posts/2017-09/1504256720_13.jpg[/thumb]У вересні 2017 року керівництвом прокуратури Чернівецької області будуть проведені виїзні прийоми громадян за місцем проживання, а саме:
- прокурор області Соболь Олег Миколайович буде здійснювати прийом громадян 15 вересня 2017 року з 11 год. до 13 год. у приміщенні Сторожинецької місцевої прокуратури за адресою : смт.Глибока, 10 річниця Незалежності України, 17-а;
- перший заступник прокурора області Мустеца Ігор Васильович буде здійснювати прийом громадян 29 вересня 2017 року з 11 год. до 13 год. у приміщенні Сторожинецької місцевої прокуратури за адресою: м.Сторожинець, вул. Першотравнева, 1;
- заступник прокурора області Пелепюк Олег Миколайович буде здійснювати прийом громадян 20 вересня 2017 року з 11 год. до 13 год. у приміщенні Кіцманської місцевої прокуратури за адресою : м.Вижниця, вул.Гагаріна, 3-а;
- заступник прокурора області Дутковський Адріан Юрійович буде здійснювати прийом громадян 27 вересня 2017 року з 14 год. до 16 год. у приміщенні Сторожинецької місцевої прокуратури за адресою: м.Новоселиця, вул. 1 Травня, 4;
- заступник прокурора області Воронін Олександр Володимирович буде здійснювати прийом громадян 13 вересня 2017 року з 11 год. до 13 год. у приміщенні Кіцманської місцевої прокуратури за адресою: м.Заставна, вул.Гагаріна, 2.
Чернівецька місцева прокуратура