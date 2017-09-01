Юристи Олексія Каспрука припинили беззаконня Чернівецької обласної ради Івана МунтянаВищий господарський суд України, розглянувши судовий позов Чернівецької міської ради до Чернівецької обласної ради стосовно розпорядження комунальними земельними ділянками, встановив порядок застосування норм чинного законодавства у таких земельних суперечках. А саме визнано: обласні та районні ради не наділені повноваженнями власника та розпорядника комунальних земель. Ці землі на правах власності належать територіальним громадам сіл, міст, селищ України, інтереси і права яких представляють відповідні органи самоврядування – міські, сільські та селищні ради.Микола Юзьків (заступник начальника юридичного управління Чернівецької міскради, начальник відділу правового забезпечення питань земельних відносин) та Олександр Баланецький (заступник начальника названого відділу) виграли судовий позов до Чернівецької обласної ради і через постанову Вищого господарського суду України змусили обласну раду забиратися геть з ділянки у 5 гектарів, що у Чернівцях на вулиці Заставнянській, 134.Нагадаємо, 28 квітня 2016 року депутати Чернівецької облради VII скликання ухвалили незаконне рішення, яким оголосили облраду власником зазначеної земельної ділянки. Перегодом, відчувши безкарність і цілковито ігноруючи конституційного власника цієї землі – територіальну громаду м. Чернівці, вони змінили цільове призначення земельної ділянки і віддали її під забудову приватній фірмі, наперед визначеній в кулуарних домовленостях, без будь-якого конкурсу, передбаченого законом у таких випадках.Тож захищаючи Конституцію України, інтереси територіальної громади м. Чернівці, Чернівецька міська рада звернулася до суду з позовом визнати зазначене рішення Чернівецької облради незаконним і скасувати його.Вищий господарський суд України 15 серпня 2017 року у справі № 910/192113/16 у повному обсязі задовольнив законні вимоги Чернівецької міської ради.Без перебільшення, судова справа, виграна Миколою Юзьківим та Олександром Баланецьким, має доленосне значення для розвитку місцевого самоврядування. Відтепер в Україні обласні та районні ради не зможуть крутити законом, як циган сонцем, безкарно обкрадати територіальні громади і привласнювати їхню землю. Також жодний суд тепер не зможе неправильно застосовувати норми матеріального права і порушувати своїми рішеннями права територіальних громад країни.Адже завдяки принциповості і наполегливості Чернівецької міської ради, її голови Олексію Каспруку нарешті створено правовий прецедент, який чітко розставив усі крапки над «і» у визнанні суб’єкта власності комунальних земель та у питанні розпорядження ними.Так, Вищий господарський суд України встановив, що обласні ради не наділені повноваженнями розпоряджатися землями комунальної власності територіальних громад.Право власності територіальної громади виникає на відповідні землі комунальної власності в силу їх територіального розташування в межах населеного пункту. Обласні ради не мають права надавати дозволи на розроблення документації на такі земельні ділянки.Спеціально для начальника юридичного управління Чернівецької облради Степана Чернушки, для голів її постійних комісій з питань комунального майна – Любові Годнюк та земельних відносин – Віталія Усика, а також для співробітників прокуратури Чернівецької області та головного територіального управління юстиції, тобто спеціально для тих, хто був зобов’язаний не допустити ухвалення незаконних рішень облрадою та адекватно на них відреагувати у разі прийняття, цитуємо постанову Вищого господарського суду: ««Земельний Кодекс України не відносить обласні ради до суб’єктів права комунальної власності на землі, а уповноважує їх представляти спільні земельні інтереси територіальних громад, які виникають за наслідками об’єднання самими територіальними громадами належних їм земельних ділянок на договірних засадах». Наголосимо, що у Чернівецькій області немає жодної земельної ділянки, сформованої як спільна власність територіальних громад у відповідності до вимог Земельного кодексу України.Також постанова суду підтвердила правову норму про те, що не існує ні де-юре, ані де-факто територіальної громади області і територіальної громади району, як це собі думають юристи Чернівецької облради, а також заступник прокурора Чернівецької області Олег Пелепюк.Окрім того Вищий господарський суд України роз’яснив застосування норм чинного законодавства в питаннях «майно-земля»: облради і райради можуть розпоряджатися майном (будівлями) спільної власності територіальних громад, але це не має наслідком набуття ними права розпоряджатися закріпленою за цим майном земельною ділянкою як спільною власністю територіальних громад.В результаті Вищий господарський суд України постановив, що Чернівецька обласна рада порушила чинне законодавство України, а також надані їй повноваження та межі компетенції, прийнявши рішення про привласнення чужої земельної ділянки.Окремим рядком колегія суддів, що розглядала одіозне рішення Чернівецької облради, зазначила, що «розташований на спірній ділянці фруктовий сад взагалі не відповідає ознакам нерухомого майна і не є нерухомим майном».Зазначимо, що ухвалення таких протизаконних рішень є системним у роботі Чернівецької облради VII скликання. Аналогічні незаконні рішення Чернівецька обласна рада ухвалила стосовно багатьох інших земельних ділянок, фактично поцупивши їх у територіальних громад міст, сіл, селищ краю.Ось лише невеличкий їх перелік: м. Чернівці – земельна ділянка у 20 га під геріатричним пансіонатом, провулок Текстильників – земельні ділянки в 1,6 га під складськими приміщеннями та гаражами, вул. Заставнянська – земельна ділянка у 5,4 га під фруктовим садом (який депутати обласної ради визнали нерухомим майном!), вул. Мусоргського – земельна ділянка у 9,2 га під психіатричною лікарнею; с. Щербинці Новоселицького району – земельні ділянки у 7,2 га під дитячим бальнеологічним санаторієм; с. Петричанка Глибоцького району – земельні ділянки у 43,4 га під психоневрологічним будинком-інтернатом, с. Банилів-Підгірний Сторожинецького району – земельна ділянка у 2 га під позашкільним оздоровчим закладом; с. Карапчів Глибоцького району – земельна ділянка у 10 га у парковій зоні під школою-інтернатом.Окремого розгляду у світлі рішення Вищого господарського суду України потребують дії державних реєстраторів, які порушили закон і внесли у Держаний реєстр речових прав на нерухоме майно та у Державний земельний кадастр неправдиві дані щодо суб’єкта власності комунальних земельних ділянок.Особливо варто підкреслити, що незважаючи на те, що Господарський суд Києва та Київський апеляційний суд попри всю очевидність не побачили порушення прав територіальної громади Чернівців, керівництво Чернівецької міськради було переконано у законності своїх вимог та у тому, що справедливість обов’язково восторжествує. Вищий господарський суд України, ставши на бік закону, вказав, що відмовляючи Чернівцям у задоволенні позовних вимог, суди попередніх інстанцій з незрозумілих причин залишили поза увагою встановлені ними самими обставини справи та положення чинного законодавства.Чернівецька облрада може вимагати перегляду справи у Верховному суді України та у європейських судових інстанцій, якщо у її керівництва вистачить глузду і совісті туди звернутися.Довідково. Відповідно до розподілу функціональних обов’язків між заступниками голови Чернівецької облради, за земельні питання відповідає Віталій Мельничук.NBЧинне законодавство передбачає дострокове припинення повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, не забезпечують здійснення наданих їм повноважень.Стаття 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: «За наявності рішення суду про визнання актів обласної ради незаконними, Верховна Рада України може призначити позачергові її вибори».