РІШЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ – ВИПРАВДАТИ!

Апеляційний суд Чернівецької області розглянув у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження відносно 34–річного жителя села Коритне, Вижницького району Чернівецької області, якого звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю… носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів …).
Колегією суддів апеляційного суду встановлено, що чоловік добровільно видав працівникам поліції випадково знайдений на сільському сміттєзвалищі багнет, що було зафіксовано спеціальним протоколом від 14 лютого2017 року. А даний факт, за ч.3 ст. 263 КК України, є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності. Більше того, проведена спеціальна експертиза холодної зброї довела, що знайдений багнет є непридатним для використання.
Беручи до уваги беззаперечні факти та встановлені обставини, колегія суддів апеляційного суду Чернівецької області врахувавши правові позиції Верховного суду України, на підставі норм матеріального та процесуального права, вважає, що районний суд прийняв законне та обгрунтоване рішення. Саме тому чоловіка визнано невинним. Прес-служба
Апеляційного суду Чернівецької області