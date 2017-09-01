Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:08
31 серпня

Завтра до Чернівців приїде міністр Петренко

15:00
31 серпня

8 тисяч фунтів стерлінгів вилучили митники у громадянина Румунії

13:17
31 серпня

Діти втекли з табору, бо хотіли вільного життя

12:24
31 серпня

Спрощено умови відбору адвокатів для надання безоплатної правової допомоги

12:19
31 серпня

Стали чинними зміни до правил реєстрації місця проживання щодо переселенців

11:29
31 серпня

Запроваджується пілотний проект щодо проведення моніторингу земельних відносин

11:13
31 серпня

Відлуння війни: піротехніки знищили артснаряд часів війни

10:48
31 серпня

Щодо розширення контрольних функцій Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації

10:40
31 серпня

Як виправити помилки у звіті за формою № 1ДФ

10:38
31 серпня

Доплати, надбавки та премії включаються до складу зарплати і оподатковуються у місяці нарахування

10:24
31 серпня

Службовець лісу підробив документи щодо зарплати свого сина

10:18
31 серпня

Нотаріат гарантує захист прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій при вчиненні нотаріальних дій

10:05
31 серпня

Заробітна плата працівників Чернівецької області становить 5845 грн.

10:03
31 серпня

Вітання буковинським підприємцям від ГУ ДФС у Чернівецькій області

09:59
31 серпня

ДФС Буковини: як та в які строки контролюючі органи надають індивідуальні податкові консультації з 01.04.2017?

09:59
31 серпня

За «чисте повітря» буковинські платники заплатили понад 2,7 млн. грн. екологічного податку

09:58
31 серпня

Позиція буковинців щодо легалізації ринку підакцизної продукцію забезпечить додаткові надходження до місцевих бюджетів

09:57
31 серпня

Протидія контрабанді на Буковині приносить позитивні результати

09:46
31 серпня

Торгівля власною городиною – без податків

09:45
31 серпня

Повідомлення №20-ОПП подається у разі наявності, виникнення, зміни типу об’єкта оподаткування

09:43
31 серпня

Заповнення платіжок на оплату податків і зборів: зверніть увагу

11:20
30 серпня

Без води сьогодні будуть верхні поверхи будинків (перелік)

10:43
30 серпня

Здобути нову професію допоможе служба зайнятості

10:34
30 серпня

Суд призначив покарання із спеціальною конфіскацією 50 доларів США

10:27
30 серпня

Повідомити органи ДФС про зміну головного бухгалтера потрібно у 10- денний строк

Всі Новини »
Колонка автора

Ігор Буркут, політолог:

"ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? "ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? Переважна більшість українських пенсіонерів отримує найнижчу пенсію в Європі. Вижити за такі злиденні гроші вкрай складно, люди дуже невдоволені своїм майже жебрацьким станом. Час від часу в їхньому середовищі починаються розмови про "геноцид пенсіонерів".

:

Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

:

Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Як Іван Мунтян на Буковині свого сина женив. І чому на ...29 серпня. о 15.0031 серпня о 10:00Мільйони за іноземних студентів: у чернівецькій поліції ...Ціни на алкоголь значно підвищатьсяДе живе Янукович? У Баківці під МосквоюНа Одещині побили редактора місцевої газетиДоступ домогосподарств Чернівецької області до мережі І ...На Путильщині чоловіка вкусила зміяФірташ вже нікуди не їде. Чернівецькі друзі з нимНа Буковині будуть вибори у 4 ОТГНа Буковині впродовж останніх 4-ох днів рятувальники лі ...П’яного водія засуджено до 6 років позбавлення воліНастільний теніс: Чернівецькі міні-кадети на чемпіонаті ...У Горошівцях відсвяткують 400-річчя із дня першої писем ...
Що, Де, Коли
29 серпня о 12.00
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
30 вересня о 14.30
У каб.202 міської ради відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
1 вересня о 9.00
У ліцеї автомобільного сервісу (вул.Садовського,6) відбудеться відкриття пам"ятної дошки загиблому герою АТО Андрію Ткаченку
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


Календар
«    Вересень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Партнери

801 РІК ТОМУ ВАТАЖКИ СУЗДАЛЬЦІВ (МОСКОВИТІВ) ВТІКАЛИ ВІД РУСИНІВ (УКРАЇНЦІВ) У СПІДНІЙ БІЛИЗНІ.

Сьогодні, 08:35 / Коментарів: 0
801 РІК ТОМУ ВАТАЖКИ СУЗДАЛЬЦІВ (МОСКОВИТІВ) ВТІКАЛИ ВІД РУСИНІВ (УКРАЇНЦІВ) У СПІДНІЙ БІЛИЗНІ.Цього року - 801-а річниця розгрому заліського (тобто прамосковитського) праімперіалізму

Взимку 1215-1216 р. суздальці (як тоді називалися предки московитів) влаштували голодомор Новгороду - давнього володіння Київських князів. Голодною смертю загинуло багато новгородців.
На допомогу вирушило київське військо.
У 1216 р. в битві на р. Липиці князь київської династії Мстислав Удатний разом із військом, приведеним із Київщини, а також смолянами, на чолі з сином Великого Київського князя Романа Мстиславича Всеволодом, ущент розгромив суздальців.
За даними літопису, в битві загинуло 9233 суздальців - дуже багато як для Середньовіччя.
Серед загиблих з боку русинів був хоробрий Іванко Попович.
Князь Мстислав Удатний тричі сам проїхав через лави суздальців.
Після зустрічі з київським військом, суздальський князь Юрій Всеволодович та його брат Ярослав, майбутній батько Олександра Невського, тікали в спідній білизні, у паніці загнавши семеро коней та залишивши на полі бою майже все військо.
Як пише літопис, рятуючись від смерті і полону, суздальські князі бігли приблизно по 60 км кожен, причому перший загнав трьох коней, а другий чотирьох. Юрій прискакав до Володимира лише в «першій сорочиці» (тобто в нижній білизні), аби його не взнали по одягу.
1808 року селянка, шукаючи ліщину, знайшла дорогоцінний шолом Ярослава, а під ним згорнуту кольчугу. Вочевидь, суздальському князеві після розгрому від киян вже не думалося про понти, він просто дуже хотів замаскуватися.
Практично, це був черговий потужний реванш Русі за погром Києва суздальцями 1169 р. Перший реванш відбувся ще 1170 р., коли військо Романа Мстиславича, майбутнього засновника Галицько–Волинського князівства у лютому 1170 р. вщерть розбило армію суздальців. У полон захопили стільки суздальців, що їх продавали по 2 ногати (1 ногата дорівнювала 1/20 гривні).
Якщо рахувати розгром 50-тисячного війська суздальців під Вишгородом у грудні 1173 - то це третій удар.
Після битви на р. Липиці Володимиро–Суздальске князівство розпалося на численні уділи і вже було не здатне загрожувати інтересам Києва та втручатися в справи Русі. У ті часи мешканці Києва (у літописах – «Кыъва», і тільки так), Чернігова, Переяслава, Володимира-Волинського, Луцька звалися «русином», а мешканець Суздалі, Новгорода, Смоленська – однозначно ні.

Олександр Палій
СХОЖІ НОВИНИ:
Путин назвал Ярослава Мудрого "нашим великим князем"Як скорочували українське військоЧужа Анна. Як українці вчаться не бути іншим "варіантом Росії"Єфремов про Ландіка, Кушнарьова, ресторан, полювання та інсинуаціїПобита Ландіком модель вирішила з ним поторгуватися
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"