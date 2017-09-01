У Криму грабують церкви

У Симферополі московити не втрималися й розграбували церковне начиння з храму св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української православної церкви Київського патріархату.
За словами архієпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента, російські "сіловікі" забрали хрест, церковний посуд, раритетні ікони, столовий посуд із порцеляни і богемського кришталю, які були подаровані церкві, а також килими.
Опису речей не складали, архієпископу не пропонували підписати жодного акта про вилучення церковного майна. У числі вилученого було майно з Каплиці в ім'я Христа Спасителя і майно із закритого раніше севастопольського храму, зазначив архієпископ Климент.
Очевидно, причиною атаки є правдивий дух, який береже архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент. Нещодавно він виступив з привітанням з Днем Незалежності України з Криму, прочитавши частину вірша Василя Симоненка "Де зараз ви, кати мого народу", пророчі для кримських окупантів слова цього вірша цілком могли розлютити окупантів.Олександр Палій
P.S. Треба сказати, що грабування християнських храмів і паплюження святинь - традиційне заняття московитів, коли їм дають волю.