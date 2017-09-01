Юлія Тимошенко відвідала Міхеіла Саакашвілі в Польщі?

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-Крок передбачуваний і логічний. У цьому контексті відразу спростую чутки про якісь міфічні мар'яжі і домовленості між Юлією Тимошенко і Арсеном Аваковим. Забудьте! Такого не було і не могло бути в принципі!Під час моєї нещодавньої поїздки до України у мене була низка переговорів, зустрічей, консультацій з найближчими друзями Міхеіла Саакашвілі і давніми та вірними соратниками Юлії Тимошенко. Причому, з останніми кілька зустрічей відбулось навіть в день мого від'їзду з України. Це ті люди, які переконували Юлію Тимошенко об'єднатись з Міхеілом Саакашвілі.25 серпня мене остаточно запевнили, що Юлія Тимошенко дала згоду щодо політичного альянсу ВО Батьківщина з Рухом нових сил. Чутки про участь в цьому політичному альянсі Арсена Авакова - не більше, як гіперболізовані чутки.В Альянсі нових політичних сил України окрім самого Саакашвілі і його команди візьмуть участь "Громадянська позиція" на чолі з Анатолієм Гриценком, ВО Самопоміч на чолі з Андрієм Садовим, партія Воля на чолі з Юрієм Дерев'янком, Демальянс, київське крило УНА-УНСО, низка громадських організацій, дещо зависає питання з ВО Свобода.Тепер до головного! Сам Саакашвілі балотуватись в кандидати на пост президента України не буде щонайменше до 2027 року. Тому не треба боятись! Першим номером від Руху нових сил висуватиметься Анатолій Гриценко. Другим - Андрій Садовий. Як стверджують люди Юлії Тимошенко - вона президентських амбіцій наразі не має...До речі! А як ви думаєте, кудою я міг повертатись із Чернівців до Брюсселя? Звісно, через Польщу. Чи міг я оминути там Міхеіла Саакашвілі? Звісно, ні!Щодо повернення Саакашвілі в Україну. Воно має відбутись 10 вересня за підтримки кількох десятків тисяч українців з боку України і кількох тисяч поляків з боку Польщі.Існує версія, що Петро Порошенко ще до 10 вересня скасує своє рішення і поверне Міхеілу Саакашвілі українське громадянство. І це було б правильне рішення!