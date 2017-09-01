Діти, що втекли з табору на Буковині, насправді хотіли просто прогулятися, проте заблукали.
Про це кореспондентові molbuk.ua повідомила директор притулку для неповнолітніх Жанна ЯНЧУК.
- Діти нам розповіли, що в останній день у таборі захотіли піти погуляти. Перед прощанням із табором вони були налаштовані на романтичний настрій. Ініціаторами виявилися двоє старших хлопців 13 та 14 років. Проте, у процесі прогулянки компанія заблукала і не знайшла зворотної дороги, - розповідає пані Жанна.
Вони блукали лісом і вийшли аж на околиці села Волока. Це була глибока ніч. Там вони трохи перепочили. А коли почало світати, вони розпитали людей, як дістатися Чернівців і рушили до міста. Юні мандрівники знали, що того дня табір закривався і їм навіть на думку не спало, що можна повернутися туди.
Їхній лідер - із Кіцманського району. Його мати мешкає в Мамаївцях і раніше він жив із нею, доки жінку не позбавили батьківських прав. Тож, хлопець добре орієнтується там і саме туди він вирішив потягнути за собою всю компанію. Йому захотілося відвідати домівку і він переконав інших дітей поїхати разом із ним.
- Діти розповідали, що навіть проїжджали тролейбусом попри притулок на вулиці Головній і пропонували вийти та повернутися сюди. Проте найстарший хлопчик умовив решту спочатку все таки поїхати в Мамаївці, - каже Ж. Янчук.
Прибувши у Мамаївці, після такої тривалої подорожі дітки були втомлені та заснули у покинутій будівлі, де їх і знайшли.
Першим виявився старший брат лідера компанії. Він знав, де хлопчина любить бувати у рідному селі. Там і знайшов усіх шістьох загублених дітей. Після чого викликав поліцію та сидів із ними, аби вони нікуди не втекли.
Тепер із ними працюють вихователі, практичний психолог, директор притулку та правоохоронці. З 1 вересня, коли діти підуть на навчання до шкіл, за ними вестимуть посилений контроль щодо їхньої відвідуваності. Діти, у свою чергу, обіцяли такого більше не чинити – надто важкою виявилася для них ця подорож.
Що ж до того, звідки вони мали гроші на поїздки у громадському транспорті, діти розповіли правоохоронцям, що знайшли у смітнику гаманець. За кошти з цього гаманця вони й подорожували теренами області.
З-поміж шести дітей, які втекли з дитячого табору на Буковині, троє дівчаток та один хлопець є рідними сестрами та братом. Вони мешкають у Чернівцях та походять з неблагополучної сім’ї. Живуть лише з матір’ю, яка загалом має на утриманні семеро дітей.
Мати неналежним чином дивиться за ними, оскільки минулого року дітки вже потрапляли до притулку. Тоді їх просто на вулиці знайшли працівники поліції. А нещодавно на комісії з питань захисту прав дітей слухали питання щодо позбавлення їхньої мами батьківських прав. Відповідні матеріали вже готують до суду.