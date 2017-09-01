"ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? Переважна більшість українських пенсіонерів отримує найнижчу пенсію в Європі. Вижити за такі злиденні гроші вкрай складно, люди дуже невдоволені своїм майже жебрацьким станом. Час від часу в їхньому середовищі починаються розмови про "геноцид пенсіонерів".
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ. Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі був мирним
Минула доба у районі проведення АТО завершилась без суттєвих змін в обстановці. Російсько-окупаційні угруповання продовжили поодинокі обстріли наших позицій, використовуючи здебільшого стрілецьку зброю. 24 рази відкривали вогонь вороги на Донбсі. Наші мовчали. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих і поранених у лавах українських військ немає.
Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська повідомила, що журналістку Первого канала Анну Курбатову видтурили з України із забороною в'їзду в країну терміном на три роки.
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з делегацією Конгресу США. Глава держави закликав розглянути можливість збільшення асигнувань на програми допомоги в питаннях безпеки України, включно з наданням озброєнь оборонного характеру.
Телебачення Північної Кореї показало кадри запуску балістичної ракети Хвасон-12, який відбувся 29 серпня.
Лідер КНДР Кім Чен Ин зазначив, що останній ракетний запуск був "важливою прелюдією" до удару по Гуаму, - "передовій базі для вторгнення" США до Північної Кореї.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов повідомив, що загальне фінансування оборонного бюджету на наступний рік має становити щонайменше 162,7 мільярда гривень.
Він наголосив, що оборонний бюджет у 2018 році "буде щонайменше 5% від ВВП".
Міжнародна компанія Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг найкращих армій світу, в цьому році помістила Україну на 30 місце (між Швецією і М'янмою) з 133 країн. Перше місце зайняла армія США, друге - РФ.
У першу десятку також увійшли Великобританія, Японія, Туреччина, Німеччина і Єгипет.
На Буковині заступника голови однієї з райдержадміністрацій «спіймали» на корупції
Увесь день у Чернівцях утримається ясна погода. Без опадів. 24 градуси тепла. за останні 130 років 01 вересня: МАКС: 31.5° (1992) МІН: 7.0° (1965) Народний прогноз погоди: Першого дня осені вшановується пам'ять святого Андрія Стратилата. З цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення: жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури підмітили: якщо 1 вересня дме вітер з півночі – до холодною осені, а з півдня – до теплої.
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