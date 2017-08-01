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Ігор Буркут, політолог:

"ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? "ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? Переважна більшість українських пенсіонерів отримує найнижчу пенсію в Європі. Вижити за такі злиденні гроші вкрай складно, люди дуже невдоволені своїм майже жебрацьким станом. Час від часу в їхньому середовищі починаються розмови про "геноцид пенсіонерів".

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Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

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"ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ?

Сьогодні, 15:44 / Коментарів: 0
Переважна більшість українських пенсіонерів отримує найнижчу пенсію в Європі. Вижити за такі злиденні гроші вкрай складно, люди дуже невдоволені своїм майже жебрацьким станом. Час від часу в їхньому середовищі починаються розмови про "геноцид пенсіонерів". Нагадаємо, що геноцидом називається цілеспрямоване знищення великих груп людей за якоюсь однією ознакою. Але ж стареньких людей влада в Україні цілеспрямовано не знищує, звідки ж взялися такі звинувачення?
Хто вигадав "геноцид пенсіонерів"?
Першими таку брехню запустили українські комуністи-симоненківці ще досить давно, задовго до нинішнього революційного Майдану. Вони заявляли, що владу в Україні захоплюють "націоналісти, які ведуть політику геноциду пенсіонерів - громадян СССР, що зберегли вірність комуністичним ідеям". Цим намагалися нейтралізувати вимоги патріотичної частини українців визнати геноцидом Голодомор, організований московськими комуністами у 1932-1933 рр. А заодно заявити, що соціальна політика правлячої в СССР компартії була "по-справжньому народною" і нібито завжди забезпечувала пенсіонерам заможне життя.
Насправді ж картина була зовсім іншою. Заяви про те, що більшовики вже з 1917 року почали виплачувати всім робітникам пенсії за віком, виявилися черговою казкою. Такі виплати отримали лише робітники транспорту, важкої промисловості й ще деякі нечисельні категорії трудящих. Основна ж маса робітництва чекала пенсій за віком до кінця 20-х - початку 30-х рр. А службовці ще довше - до 1937 р. Двадцять років "держава трудящих" їм взагалі нічого не платила!
Сучасна Україна платить злиденні пенсії, і це вічно вчорашні називають "геноцидом". Забули, що колгоспникам "рідна Совєтська влада" не платила пенсій до 1964 року. Держава взагалі не давала ні копійки тим, хто зістарився від непосильної праці на "неозорих колгоспних ланах" і на колгоспних фермах. З 1917 року селяни чекали на елементарну допомогу держави за віком впродовж 47 років. І дочекалися... Якщо робітники і службовці отримували пенсію з 60 років, то колгоспникам у 1964 р. почали її давати лише по досягненню 65 років.
І скільки ж дали? Аж 12 рублів! Місячної пенсії такого розміру вистачало на чотири пляшки горілки або шість кілограмів ковбаси. Якщо нині - "геноцид пенсіонерів", то як назвати таке знущання держави над власними громадянами? Пенсії колгоспників зрівнялися з пенсіями робітників лише за часів Горбачова, якого нинішні "совки" клянуть за "розвал СССР". Але згадки про тодішні "горбачовські" пенсії дотепер гріють душі стареньким...
Від замаскованих комуністів дотепер можна почути, що наприкінці 80-х рр. совєтське керівництво повинно було за китайським зразком силою подавити прагнення змін в країні. Тоді, мовляв, зберегли би "державу трудящих" - от китайці зберегли. Але як живуть у КНР трудящі на селі? Декілька сотень мільйонів китайських селян взагалі не отримують державних пенсій за віком!
Якщо в Україні "геноцид пенсіонерів", то у Китаї - що? Правда, нині звинувачення у "геноциді" нам підкидає кремлівська пропаганда, а її підхоплює як російська агентура в нашій країні, так і чисельні "корисні ідіоти", які повторюють будь-які звинувачення, не задумуючись. А більшість наших пенсіонерів часу на дурні балачки не мають - їм необхідно виживати.
Як виживають українські пенсіонери?
Особливістю українського менталітету є те, що довіряти державі ми не звикли. Навіть на старості років намагаємося забезпечувати себе самі, не сподіваючись на державу. Нині в Україні майже дванадцять мільйонів пенсіонерів, і їхня кількість вперше зрівнялася з кількістю працюючих. Частина зайнята в тіньовому секторі економіки, що дає необхідні кошти для виживання. Але більшість намагається заробляти легально. Люди до останнього тримаються за свої робочі місця, щоб отримувати зарплату і пенсію. Інші шукають заробітку на стороні.
Жінка з вищою педагогічною освітою і величезним стажем не стидається за плату сидіти з чужими дітьми. Чоловіки-пенсіонери з вищою освітою не вважають принизливим для себе працювати сторожами, підсобними робітниками, операторами в газовій котельній. Будь-якої праці люди не цураються, якщо вона дозволяє заробити на життя.
Хоча більшість громадян України нині проживає у містах, але зв'язку із землею мільйони українців не втратили. Одним дісталися у спадок хати і трохи землі у селах, інші мають дачі біля міста, де вирощують овочі і фрукти. А вирощене власними руками споживається і у себе вдома, і частина виноситься на базар. Хтось згадує свою сільську молодість і на старості років біля міської багатоповерхівки розбиває міні-городик, що дозволяє хоч трохи економити на купівлі зелені.
Є літні люди, які збирають макулатуру і скло, здають їх на пункти прийому і отримують хоча би на хліб. Можна ще перелічувати способи, до яких вдаються вигадливі пенсіонери, щоб якось вижити на злиденні пенсії. Але виживати - не жити. Щоб жити нормально, необхідно значно підвищити людям пенсії. Влада заявляє, що економіка України відроджується, зростає валовий національний продукт. Тож виділяйте ці кошти на зростання життєвого рівня простих людей! Інакше будуть серйозні соціальні проблеми.
Чи є радикальний вихід?
Є. Він полягає у негайному проведенні пенсійної реформи. І чим швидше, тим краще. Через лічені тижні починає працювати Верховна Рада, вона мусить відразу братися за цю реформу. Громадськість ще недостатньо ознайомлена з її основними положеннями, але вже висловлює стривоженість. Адже ми звикли, що влада нас лише дурить, прикриваючи свої підступні оборудки красивими словами. Проте цього разу громадські організації повинні брати справу під свій контроль. Тільки коли влада боїться своїх громадян, вона здатна зробити щось добре для простолюду.
Криза пенсійної системи нині відбувається у багатьох країнах - число пенсіонерів вже перевищило там число тих, хто працює. Західноєвропейські країни завозять іноземну робочу силу, натомість отримують безліч проблем у внутрішньому житті. Японія заміняє робітників роботами. А нам необхідно виходити із власних реалій. Ситуація покращиться лише тоді, коли економіка працюватиме з повною віддачею. І зароблене простими українцями залишатиметься їм самим, а не осідатиме в кишенях олігархів. Без ліквідації олігархічної системи годі й сподіватися на справжній вихід з нинішньої ситуації. Революція Гідності має бути завершеною, лише тоді вона стане не черговим переворотом, а революцією. Люди повинні жити гідно, щоб навіть не з'являлися розмови про "геноцид".
Ігор Буркут, політолог
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