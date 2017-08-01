На Буковині будуть вибори у 4 ОТГ

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Ігор Буркут, політолог:

"ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? "ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? Переважна більшість українських пенсіонерів отримує найнижчу пенсію в Європі. Вижити за такі злиденні гроші вкрай складно, люди дуже невдоволені своїм майже жебрацьким станом. Час від часу в їхньому середовищі починаються розмови про "геноцид пенсіонерів".

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Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

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Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.
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29 серпня о 12.00
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
30 вересня о 14.30
У каб.202 міської ради відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
1 вересня о 9.00
У ліцеї автомобільного сервісу (вул.Садовського,6) відбудеться відкриття пам"ятної дошки загиблому герою АТО Андрію Ткаченку
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


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На Буковині будуть вибори у 4 ОТГ

Сьогодні, 15:36 / Коментарів: 0
Вибори до об’єднаних територіальних громад відбудуться й на Буковині 29 жовтня. Виборчий процес стартує 9 вересня.
На Буковині вибиратимуть голів та депутатів у Кіцманську міську ОТГ, Магальську сільську ОТГ Новоселицького району, Мамаївську ОТГ Кіцманського району та Острицьку ОТГ Герцаївського району.
Аби прогнозувати результати цього року, потрібно знати, як голосували виборці у 2015 році. Хоча вибори в ОТГ за партійними списками відбудуться тільки у Кіцманській міській громаді, сільські ОТГ вибиратимуть мажоритарників.
Кіцманська ОТГ
До складу Кіцманської міської об’єднаної територіальної громади входять місто Кіцмань і села Суховерхів та Давидівці.
У Кіцмані буде 19 округів та 5527 виборців. У Суховерхові – 5 округів на 1440 виборців. І найменше у Давидівцях – 3 округи на 813 виборців. Всього у виборах візьмуть участь 7780 виборців.
На виборах до міської та сільських рад у 2015 році на округах цих населених пунктів беззаперечну перемогу одержала партія ВО «Батьківщина». Експерти вважають, що провал провладної БПП «Солідарність» стався через невмілу кадрову політику президентської партії.
Перед виборами чомусь районну партійну організацію БПП «Солідарність» доручили очолювати відомому політичному пройдисвіту Кіцманського району Павлу Лупулу. Цей перебіжчик з партії у партію за свою недовгу політичну кар’єру зумів ставати керівником (зауважте, тільки керівником) доброго десятку різних партій. Навіть з різними ідеологіями. Він був і комуністом, і соціалістом, і рухівцем, і нашоукраїнцем, і бютівцем, і, нарешті, порошенківцем.
Людям такий кадр (у Кіцмані їх називають «хрунями») зовсім не до вподоби. Виборці голосували не за БПП, а за БЮТ.
Хоч Лупул і завдав непоправної шкоди партії, яку досі очолює, але чомусь його залишили на керівництві досі. Тому, напевне, картина не зміниться й зараз.
А у 2015 році були такі розклади: 1 місце мала ВО «Батьківщина». За неї до облради у Кіцмані, Суховерхові та Давидівцях проголосували майже 19% виборців.
За БПП «Солідарність» - 16%.
За партію «Відродження» та «Самопоміч» - 10,5%.
ВО «Свобода» - 10%.
Далі 5-відсотковий бар’єр подолала РПУ Олега Ляшка – 8,45%.
Народний контроль – 6,3 та АПУ – 5,6%.
«Наш край» і УКРОП – майже по 4 відсотки і Опоблок – 1,8 відсотка виборців.
Чи суттєво зміниться виборча картина під час голосування 29 жовтня? Зміниться.
У цих виборах візьме участь «Народний Фронт», який раніше не виставляв своїх кандидатів. І НФ суттєво вплине на розподіл сил у Кіцманському ОТГ.
Також зникне «Народний контроль». Принаймні, якщо не зникне, то активної участі від нього вже не можна чекати. Бо основні члени НК перейшли до Саакашвілі та інших партій. Вони не є ідеологічно стійкими. Та й яка там ідеологія в «Народному контролі»? Ніякої.
За цей час Аграрна партія зміцнила свої позиції. Тому зможе активно змінити депутатський корпус Кіцманської ОТГ.
Лишень тільки не дуже відомо, чи з позитивного чи з негативного боку ця зміна. Бо до АПУ як і до ВО «Батьківщина» приходять різні пройдисвіти, котрі використовують рейтинг партії для особистих цілей.
УКРОП цього разу не буде задовольнятися 4 відсотками. А зробить усе для того, аби подолати бар’єр. І для цього у нього є можливості, ресурси та люди. Також партія уже набула досвіду політичних баталій.
Але все ж таки першу політичну скрипку зіграють ВО «Батьківщина» та БПП «Солідарність».
БЮТ на старті уже має перевагу. Адже ця партія у Чернівецькій області побудована швидше на релігійно-конфесійній платформі, ніж на політичній. Їхній лідер Іван Мунтян, депутати та голови осередків, в основному – це лідери протестантських громад. А ці громади голосують так, як їм їхні пресвітери будуть веліти. А пресвітери повелівають голосувати за ВО «Батьківщина».
У місті Кіцмань та селах Суховерхів та Давидівці проживають як мінімум 10 відсотків протестантів. Тобто ВО «Батьківщина» йде на вибори уже з «плюсом» 10 відсотків. Тому БПП «Солідарність» буде дуже важко. Хоча відповідальним швидше за все там буде Іван Рибак. А він уже добре загартований у політично-виборчих процесах. Не раз їх вигравав. Тож докладає всіх зусиль, аби й цього разу одержати перемогу у Кіцманській ОТГ.
Отож БПП має великий «плюс» від того, що Іван Рибак вестиме виборчу кампанію, і два великих мінуси. Перший у тому, що за ВО «Батьківщина» голосуватимуть протестанти, яких є 10%. Другий у тому, що БПП у Кіцмані очолює Павло Лупул, якого вважають тут за великого «хруня» й йому люди не довіряють.
Незважаючи на це, Іван Рибак таки доб’ється того, що головою ОТГ буде його висуванець Сергій Булега. Він його міцно тримає в руках. Аби ще міцніше прив’язати до себе, недавно завдяки протекції Івана Рибака, Булегу було нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Кіцманський міський голова добре обласканий всіма владами, які були тут.
Його нагороджували й Ющенко, і Янукович, і Порошенко. Він був помічником у Гасюка від БЮТу і добре пересидів на посаді за панування партії регіонів. Тепер він член БПП.
У Кіцмані такі переходи від партії в партію, від одного до іншого називають не ренегатством-відступництвом чи зрадою, а вчасним передбаченням і вмілим вступом до потрібної політики.
Та наразі Булезі рівних у Кіцмані нема.
Поки що…
Але ЧАС ще може показати, хто тут буде головою після 29 жовтня.
(далі буде)
Петро Кобевко
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