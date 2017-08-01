Завтра до Чернівців приїде міністр Петренко

01 вересня, в Чернівецькій області з робочим візитом перебуватиме Міністр юстиції України Павло Петренко.
Передбачається, що о 14.00 Павло Петренко візьме участь у засіданні штабу протидії аграрному рейдерству під головуванням очільника виконавчої влади краю Олександра Фищука та поспілкується з фермерами регіону в рамках роботи Штабу (Чернівецька обласна державна адміністрація, Грушевського, 1, каб. №418).
Також о 16.20 запланована прес-конференція Міністра юстиції України за підсумками розмови з громадянами, яким допомогла система безоплатної правової допомоги (Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області, Аксенина, 5).