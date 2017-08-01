8 тисяч фунтів стерлінгів вилучили митники у громадянина Румунії

Сьогодні під час здійснення митних формальностей щодо вантажного транспортного засобу, що слідував з Румунії в Україну, співробітниками Чернівецької митниці ДФС встановлено факт порушення митних правил громадянином сусідньої Румунії.
Про це повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.
Водій вантажівки у ящику зі зразками продукції для швейної промисловості приховав іноземну валюту, а саме 8 тисяч фунтів стерлінгів. У еквіваленті дана сума становить майже 265 тис. грн. Валютні цінності знаходилися у пакеті, що був загорнутий чоловічими брюками.
Наразі запроваджується справа про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу України, санкція якої передбачає накладення штрафу у 100-відсотковому розмірі вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією.