Спрощено умови відбору адвокатів для надання безоплатної правової допомоги

17 серпня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 575, яка спростила умови відбору адвокатів для надання безоплатної правової допомоги.
Так, адвокати, які хочуть надавати безоплатну правову допомогу, зможуть реєструватися онлайн, надсилати в електронному вигляді скановані копії необхідних для відбору документів та проходити дистанційно курс, розроблений фахівцями Координаційного центру.
Окрім того, 15 серпня 2017 року набрала чинності урядова постанова від 9 серпня 2017 року № 581, яка забезпечує підвищення оплати праці фахівців центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Відповідно до прийнятої постанови підвищено розміри посадових окладів працівників системи надання БПД з урахуванням розмірів посадових окладів працівників державних органів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15, та відповідних міжпосадових співвідношень між такими розмірами окладів та розмежовано на рівні схеми посадових окладів відповідні групи посад у залежності від юрисдикції установ: вся територія України; територія Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя; територія одного або кількох районів, міст обласного значення.
Також 18 серпня набрала чинності постанова Кабміну № 585 від 9 серпня 2017 року «Про внесення змін до пункту 16 Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги».
Документ передбачає, що директором Координаційного центру може бути особа, яка має вищу освіту другого рівня за ступенем магістра за галуззю знань «Право» або «Управління та адміністрування», або «Публічне управління та адміністрування», або «Міжнародні відносини», має досвід роботи не менше трьох років на керівних посадах в органах державної влади та/або місцевого самоврядування та/або керівних посадах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та/або не менше п’яти років у галузі права, вільно володіє державною мовою.
Про це повідомляє Людмила ПИЛИПІВ провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькі області.