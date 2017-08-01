Стали чинними зміни до правил реєстрації місця проживання щодо переселенців

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 579 «Про внесення зміни до пункту 9 Правил реєстрації місця проживання».
Зазначимо, постановою виключено із переліку документів, до яких вносяться відомості про місце перебування особи, довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Реалізація цієї постанови дасть змогу привести постанову у відповідність до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», йдеться у поясненні до документа.
Про це повідомляє Людмила ПИЛИПІВ провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.