Запроваджується пілотний проект щодо проведення моніторингу земельних відносин

Кабмін вирішив запровадити з 1 вересня 2017 року пілотний проект щодо проведення моніторингу земельних відносин. Відповідне рішення закріплено у постанові Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 639, якою також затверджено Порядок реалізації зазначеного пілотного проекту.
Метою проведення моніторингу є створення відкритої інформаційної системи, яка відображає стан розвитку земельних відносин в Україні та забезпечення їх прозорості.
Завданнями моніторингу є:
запровадження системи обміну інформацією про земельні відносини між суб'єктами інформаційної взаємодії*;
* суб'єкт інформаційної взаємодії - орган державної влади, орган місцевого самоврядування.
підвищення якості надання послуг у сфері земельних відносин;
підвищення якості управління земельними ресурсами на державному, регіональному та місцевому рівні;
підвищення рівня інвестиційної привабливості земельних ресурсів та покращення бізнес-клімату в сфері земельних відносин;
створення інформаційної бази для модернізації земельних відносин.
Організація проведення моніторингу здійснюється Мінагрополітики.
Відповідальними за проведення моніторингу є Держгеокадастр та його територіальні органи за участю суб'єктів інформаційної взаємодії.
Забезпечення координації дій суб'єктів інформаційної взаємодії щодо проведення моніторингу земельних відносин здійснюється робочою групою з проведення моніторингу, склад якої та положення про яку затверджуються Мінагрополітики.
Постанова набрала чинності 29 серпня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 29.08.2017 N 159.
Про це повідомляє Галина ПЕНИЧКО головний спеціаліст відділу державної реєстрації нормативно-правових актів управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.