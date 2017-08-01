Що, Де, Коли

В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій област і Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".



у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.

Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».



У каб.202 міської ради відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.

в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання .

На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:



У ліцеї автомобільного сервісу (вул.Садовського,6) відбудеться відкриття пам"ятної дошки загиблому герою АТО Андрію Ткаченку