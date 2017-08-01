Народний депутат Сергій Лещенко зареєстрував постанову про призначення позачергових виборів Чернівецького міського голови та Чернівецької міськради.
Хоч Бурбак і розкритикував цей проект, але визнав підтримку колеги.
-Хочу додати трохи оптимізму депутатам Чернівецької міськзради, пише у ФБ Максим Бурбак.- Вчора була зареєстрована ще одна постанова про призначення перевиборів міськради та міського голови Чернівців за авторства Сергія Лещенка.
Перший свій візит в Чернівці і такі фундаментальні рішення !!! Хоча перші самостійні кроки у великій політиці та ще й керівником "прогресивної" політсили деколи перетворюються на фальстарт. Це вам не різні фейки поширювати та за елітні квартири відбріхуватись. Тут, як кажуть розумні люди, "учітє матчасть".
Стаття 79 закону “Про місцеве самоврядування” передбачає аж вісім підстав для дострокового припинення повноважень мера:
1) власне бажання;
2) припинення громадянства;
3) притягнення до кримінальної відповідальності;
4) вчинення корупційного правопорушення, за яке його позбавлено права займати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
5) порушення Конституції чи законів України;
6) відкликання з посади за народною ініціативою;
7) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
8) смерть.
Поки жодних фактів, які б стали підставою для переобрання Олексія Каспрука, немає. Впевнений, що наш міський голова готовий до перевиборів, і це буде його самостійне виважене політичне рішення. Але для столичних невдалих політиканів положення закону то дрібниці.
Головне - піар.
Перевибори Чернівецької міськзради стають політичним трендом цієї осені.
Про що я неодноразово казав, непанове міські депутати!!!