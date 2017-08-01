Відлуння війни: піротехніки знищили артснаряд часів війни

30 серпня працівники групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Чернівецькій області знищили артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Другої світової війни. Боєприпас виявили напередодні місцеві жителі під час проведення земляних робіт у місті Новодністровську.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Від початку року на території Чернівецької області виявлено 55 застарілих боєприпасів часів минулих Світових воєн. З метою запобігання травмуванню людей під час виявлення подібних знахідок, Управління ДСНС України у Чернівецькій області закликає громадян бути обережними. Помітивши підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний, не чіпайте його. Огородіть місце знахідки підручними засобами яскравих кольорів та повідомте про вибухонебезпечний предмет за номером 101 або 102. Пам’ятайте, що недотримання правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів може призвести до травмування чи трагічних наслідків.