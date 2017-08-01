Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Кажуть, що іспанські правоохоронці домовились з американським ФБР (FBI) щодо "перекидки" Дмитра Фірташа в тюрму США через свої канали.
Однак австрійський суд не видає Дмитра Фірташа правоохоронцям Іспанії.
Суд Австрії вирішив, що суд в Барселоні (Іспанія) не зміг надати достатнє обґрунтування європейського ордера на арешт, виданого на Дмитра Фірташа за підозрою у відмиванні грошей і створенні кримінального угруповання.
Дмитро Фірташ продовжує своє розкішне перебування у Відні. А його однокурсники і однокашники з Чернівецького залізничного училища, з групи машиністів просять передати прохання Дмитру, аби він допоміг їм впоратись з нинішніми фінансовими труднощами.
Зокрема, про це мене просив власник "Музичного бару" в Чернівцях (навпроти медінституту)... Василь. Він вчився разом з Дмитром Фірташем у Чернівцях на машиніста електро і дизельпоїзда. Дійшло до того, що Василь тепер торгує яблуками, грушами і сливами прямо з ящиків у наметі перед баром.
Ну, ось і все