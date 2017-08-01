Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:08
31 серпня

Завтра до Чернівців приїде міністр Петренко

15:00
31 серпня

8 тисяч фунтів стерлінгів вилучили митники у громадянина Румунії

13:17
31 серпня

Діти втекли з табору, бо хотіли вільного життя

12:24
31 серпня

Спрощено умови відбору адвокатів для надання безоплатної правової допомоги

12:19
31 серпня

Стали чинними зміни до правил реєстрації місця проживання щодо переселенців

11:29
31 серпня

Запроваджується пілотний проект щодо проведення моніторингу земельних відносин

11:13
31 серпня

Відлуння війни: піротехніки знищили артснаряд часів війни

10:48
31 серпня

Щодо розширення контрольних функцій Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації

10:40
31 серпня

Як виправити помилки у звіті за формою № 1ДФ

10:38
31 серпня

Доплати, надбавки та премії включаються до складу зарплати і оподатковуються у місяці нарахування

10:24
31 серпня

Службовець лісу підробив документи щодо зарплати свого сина

10:18
31 серпня

Нотаріат гарантує захист прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій при вчиненні нотаріальних дій

10:05
31 серпня

Заробітна плата працівників Чернівецької області становить 5845 грн.

10:03
31 серпня

Вітання буковинським підприємцям від ГУ ДФС у Чернівецькій області

09:59
31 серпня

ДФС Буковини: як та в які строки контролюючі органи надають індивідуальні податкові консультації з 01.04.2017?

09:59
31 серпня

За «чисте повітря» буковинські платники заплатили понад 2,7 млн. грн. екологічного податку

09:58
31 серпня

Позиція буковинців щодо легалізації ринку підакцизної продукцію забезпечить додаткові надходження до місцевих бюджетів

09:57
31 серпня

Протидія контрабанді на Буковині приносить позитивні результати

09:46
31 серпня

Торгівля власною городиною – без податків

09:45
31 серпня

Повідомлення №20-ОПП подається у разі наявності, виникнення, зміни типу об’єкта оподаткування

09:43
31 серпня

Заповнення платіжок на оплату податків і зборів: зверніть увагу

11:20
30 серпня

Без води сьогодні будуть верхні поверхи будинків (перелік)

10:43
30 серпня

Здобути нову професію допоможе служба зайнятості

10:34
30 серпня

Суд призначив покарання із спеціальною конфіскацією 50 доларів США

10:27
30 серпня

Повідомити органи ДФС про зміну головного бухгалтера потрібно у 10- денний строк

Всі Новини »
Колонка автора

Ігор Буркут, політолог:

"ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? "ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? Переважна більшість українських пенсіонерів отримує найнижчу пенсію в Європі. Вижити за такі злиденні гроші вкрай складно, люди дуже невдоволені своїм майже жебрацьким станом. Час від часу в їхньому середовищі починаються розмови про "геноцид пенсіонерів".

:

Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

:

Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Як Іван Мунтян на Буковині свого сина женив. І чому на ...29 серпня. о 15.0031 серпня о 10:00Мільйони за іноземних студентів: у чернівецькій поліції ...Ціни на алкоголь значно підвищатьсяДе живе Янукович? У Баківці під МосквоюНа Одещині побили редактора місцевої газетиДоступ домогосподарств Чернівецької області до мережі І ...На Путильщині чоловіка вкусила зміяНа Буковині впродовж останніх 4-ох днів рятувальники лі ...П’яного водія засуджено до 6 років позбавлення воліУ Горошівцях відсвяткують 400-річчя із дня першої писем ...Настільний теніс: Чернівецькі міні-кадети на чемпіонаті ...ОЛЕКСАНДР ФИЩУК: ГОРА ТОМНАТИК, ЯК МИСТЕЦЬКА ПЛАТФОРМА, ...Буковинські готельєри та паркувальники авто спрямували ...
Що, Де, Коли
29 серпня о 12.00
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
30 вересня о 14.30
У каб.202 міської ради відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
1 вересня о 9.00
У ліцеї автомобільного сервісу (вул.Садовського,6) відбудеться відкриття пам"ятної дошки загиблому герою АТО Андрію Ткаченку
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


Календар
«    Серпень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Партнери

Щодо розширення контрольних функцій Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації

Сьогодні, 10:48 / Коментарів: 0
Законом України від 06.10.2016 №1666-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» було внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», якими розширено контрольні функції Міністерства юстиції України шляхом проведення моніторингу та камеральних перевірок суб’єктів державної реєстрації прав, державних реєстраторів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 №990 затверджено Порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації (далі – Порядок), яким визначено процедуру здійснення Міністерством юстиції України за діяльністю державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації прав.
Відповідно до абз.4 п.1 Порядку моніторинг реєстраційних дій являє собою комплекс організаційних та технічних (з використанням програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань заходів, які забезпечують систематичну, вибіркову перевірку дотримання державними реєстраторами прав на нерухоме майно, державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації законодавства під час проведення реєстраційних дій за критеріями, визначеними цим Порядком.
Моніторинг реєстраційних дій проводиться на підставі відомостей реєстрів за такими критеріями:
1) порушення строків, визначених Законами;
2) проведення реєстраційних дій в неробочий час;
3) відсутність у реєстрах електронних копій документів, поданих для державної реєстрації, виготовлених шляхом їх сканування;
4) проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень;
5) скасування (видалення) записів з реєстрів;
6) державні реєстратори та/або суб’єкти державної реєстрації, визначені Мін’юстом.
За результатами моніторингу реєстраційних дій складається відповідний акт в письмовій формі, який засвідчується підписом посадової особи Мін’юсту, що проводила такий моніторинг.
У випадку виявлення під час розгляду скарг згідно Закону України «Про звернення громадян» і обґрунтованих подань територіальних органів Міністерства юстиції України чи за результатами моніторингу реєстраційних дій в реєстрах порушень порядку державної реєстрації проводиться камеральна перевірка державних реєстраторі або суб’єктів державної реєстрації прав з прийняттям обов’язкових до виконання рішень, передбачених Законами.
Відповідно до законодавства, камеральна перевірка – це перевірка, що проводиться у приміщенні Міністерства юстиції України виключно на підставі даних Єдиного державного реєстру чи Державного реєстру прав.
Камеральна перевірка проводиться на підставі наказу Міністерства юстиції України, який в обов’язковому розміщується на офіційному веб-сайті. Також даним наказом затверджується комісія у складі не менше ніж троє працівників Мін’юсту, які здійснюватимуть перевірку. Копія наказу про проведення камеральної перевірки надсилається державному реєстратору чи суб’єкту державної реєстрації.
Під час проведення камеральної перевірки комісія має право:
1) ознайомлюватися з електронними копіями документів, на підставі яких проводилися реєстраційні дії та які розміщені у реєстрах, а також з документами, створеними за допомогою програмних засобів ведення реєстрів;
2) витребувати у суб’єкта державної реєстрації, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, у державного реєстратора копії документів в паперовій формі, відомості про які містяться в реєстрах, проте відсутні виготовлені шляхом сканування електронні копії таких документів у реєстрах;
3) вимагати від державних реєстраторів, уповноважених осіб суб’єктів державної реєстрації надання пояснень.
Результати камеральної перевірки оформляються довідкою, яка підписується усіма членами комісії.
У довідці про проведення камеральної перевірки зазначаються:
дата проведення камеральної перевірки (число, місяць, рік);
прізвище, ім’я та по батькові посадових осіб Мін’юсту, що проводили камеральну перевірку;
підстава проведення камеральної перевірки;
опис виявлених порушень порядку державної реєстрації (з посиланням на відповідні акти законодавства) із зазначенням підтвердних документів чи відомостей з реєстрів;
пропозиції стосовно змісту рішення за результатами проведеної камеральної перевірки.
За результатами проведеної камеральної перевірки Мін’юст на підставі довідки комісії приймає мотивоване рішення відповідно до Законів у формі наказу.
За наслідком камеральної перевірки, у разі виявлення причетності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації до рейдерського захоплення, інших порушень законодавства у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу, Мін’юст своїм рішенням може застосувати наступні види санкцій:
1) тимчасове блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до Єдиного державного реєстру;
2) анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до Єдиного державного реєстру;
3) притягнення до адміністративної відповідальності державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації;
4) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
5) скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації.

Про це повідомляє Корнелія ПОМПУШ головний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.
СХОЖІ НОВИНИ:
Затверджено Порядок здійснення контролю у сфері держреєстраціїВрегульовано порядок здійснення контролю у сфері державної реєстраціїДеякі види послуг у сфері державної реєстрації прав на нерухомість можна бу ...Інформація щодо надання відомостей з Єдиного державного реєструЗаконодавство на захисті прав власності
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"