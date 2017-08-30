"ГЕНОЦИД ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ" ? Переважна більшість українських пенсіонерів отримує найнижчу пенсію в Європі. Вижити за такі злиденні гроші вкрай складно, люди дуже невдоволені своїм майже жебрацьким станом. Час від часу в їхньому середовищі починаються розмови про "геноцид пенсіонерів".
В ОДА (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігоря Гаха на тему: "Стан виконання робіт на дорогах загального користування Чернівецької області".
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ. Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
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